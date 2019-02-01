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Оппозиция Венесуэлы готова к переговорам: озвучен ультиматум Гуайдо

Сегодня, 17:00

Демонстранты пойдут властям навстречу, только если те согласятся передать власть, начать переходной период и провести выборы

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP
Оппозиция Венесуэлы готова к переговорам: озвучен ультиматум Гуайдо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/45e/df2/5c545edf226c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/45e/df2/5c545edf226c3.jpg Другие страны Демонстранты пойдут властям навстречу, только если те согласятся передать власть, начать переходной период и провести выборы

Венесуэльская оппозиция будет готова к переговорам с властями республики только в том случае, если они будут направлены на передачу власти, начало переходного периода и свободным выборам, сообщил президентам Уругвая и Мексики исполняющий обязанности президента Хуан Гуайдо.

"Мы подтверждаем, что будем заинтересованы в переговорах только в том случае, если они будут направлены на согласование условий прекращение узурпации, обеспечат реальную передачу власти легитимным представителям венесуэльского народа для начала переходного процесса, который завершится организацией свободных выборов, к участию в которых будут допущены все демократические силы", – гласит его письмо Табаре Васкесу и Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, опубликованное 1 февраля в Twitter.

Кроме того, Гуайдо призвал их отказаться от нейтралитета в отношении политического кризиса в Венесуэле.

"В этот исторический момент, который переживает наша страна, быть нейтральным означает быть на стороне режима, который приговорил сотни тысяч человек к нищете, голоду, изгнанию и даже смерти <...> Поэтому мы обращаемся к вашей совести, а к также демократическим и человеческим ценностям, чтобы вы задумались и встали на правильную сторону в истории", – добавил лидер оппозиции.

Напомним, ранее соратник Гуайдо, временный поверенный в делах Венесуэлы в США Карлос Веккьо, назвал единственной темой для обсуждения с Мадуро то, как он покинет свой пост.

В свою очередь венесуэльские власти на его требования не отреагировали, лишь напомнив другим страны о том, что у них нет права навязывать Каракасу проведение новых выборов

Также мы писали, что сам лидер оппозиции ранее уже призывал власти Мексики поддержать протестующих и признать новую власть в стране.

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Тег Венесуэла, Мексика, Уругвай, революция, госпереворот, Гуайдо

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