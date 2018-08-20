Отец подрался с редким медведем ради спасения сына

Мужчина сажал рис вместе со своими сыновьями 15 и 17 лет, когда к ним подошел малайский медведь

В Малайзии отец спас сына от атаки редкого медведя и попал в больницу. Об этом сообщило издание New Straits Times.

Инцидент произошел в одной из деревень неподалеку от города Тонгод в штате Сабах на востоке страны. 58-летний Джексон Йонгки сажал рис вместе со своими сыновьями 15 и 17 лет, когда к ним подошел малайский медведь. "Медведь попытался напасть на моего сына, и я, недолго думая, огрел его деревяшкой, которую держал в руках", — рассказал бывший учитель.

Затем малайцы попытались убежать от животного, но правая нога Йонгки увязла в грязи, и он упал. Медведь укусил его за другую ногу и скрылся в лесу. Сыновья доставили мужчину в больницу. Ему перевязали рану, после чего мужчину отпустили домой.

Фото: Sandakan Wildlife Office

Йонгки признался, что ударил медведя не очень сильно, так как вид находится под охраной государства. Он выразил надежду, что животное вскоре поймают, чтобы оно не докучало жителям деревни.

Малайский медведь — самый мелкий представитель семейства медведей, живет в тропических и субтропических лесах предгорий и гор Юго-Восточной Азии. Питается, в основном, насекомыми и червями, а также побегами, корнями и плодами растений. Несмотря на небольшой размер и вес (около 45 килограммов), достаточно агрессивен и способен защитить себя от тигра или крокодила.

За охоту или содержание у себя животного положен штраф от 50 тысяч до 250 тысяч малайзийских ринггитов (от 338 тысяч грн до 1,650 млн грн. – Ред.) и тюремное заключение на срок от одного до пяти лет.

Напомним, в Канаде каякер едва смог уйти от бросившегося за ним вплавь гризли.

Ранее в США полицейские помешали медведям ограбить закусочную. На ролике животные убегают от стража порядка, который преследует их, приговаривая: "А что это вы тут, ребята, делаете?". По пути один из медведей не может удержаться от соблазна и пытается порыться в ящике с мусором.

Также сообщалось, что жители Прикарпатья уличили бурого медведя в "нелегальном пересечении границы". Как оказалось, дикий зверь сбежал из Национального парка в городе Закопане, чтобы вдохнуть глоток свободы в диких карпатских лесах. В придачу косолапый "захватил" ошейник с GPS-навигатором.