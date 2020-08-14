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Палестина отзывает посла из ОАЭ из-за "предательства"

14 августа, 06:02

В ПНА возмущены из-за нормализации отношений между ОАЭ и Израилем

Палестинская национальная автономия отзывает своего посла из Объединенных Арабских Эмиратов после объявления об установлении дипломатических отношений между ОАЭ и Израилем. Об этом заявил в четверг вечером министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, передает DW.

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В Палестине назвали стремление Абу-Даби нормализовать отношения с Израилем "предательством Аль-Акса, Иерусалима и палестинского дела".

Ранее, 13 августа, власти Израиля и ОАЭ объявили об установлении дипломатических отношений, решение было принято при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Уже в ближайшие недели делегации из Израиля и ОАЭ встретятся, чтобы подписать двусторонние соглашения об инвестициях, туризме, прямых перелетах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергии, охране здоровья, культуре, окружающей среде, обоюдном открытии посольств и других областях взаимных интересов.

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Отметим, в качестве жеста доброй воли Израиль пообещал отказаться от аннексии значительных территорий на Западном берегу реки Иордан.

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До сих пор у Израиля не было дипломатических отношений с арабскими странами Персидского залива, а ОАЭ вообще не признавали существования Израиля.

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