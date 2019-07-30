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Парад и золото повсюду: фото и видео коронации нового монарха Малайзии

Сегодня, 13:01

Предыдущий король Мухаммад V отрекся от престола после свадьбы с россиянкой

Парад и золото повсюду: фото и видео коронации нового монарха Малайзии Другие страны Предыдущий король Мухаммад V отрекся от престола после свадьбы с россиянкой

В официальной резиденции малазийского короля в Куала-Лумпуре состоялась церемония коронации избранного в этом году монарха вместо Мухаммада V, отрекшегося от престола из-за брака с россиянкой.

Новым верховным правителем стал Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафы Биллах. В своей тронной речи он обещал приложить усилия, чтобы укрепить единство всех подданных Малайзии вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности.

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В ходе торжественной церемонии ему принес присягу премьер-министр Махатхир Мохамад.

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Стоит отметить, что в Малайзии не действует правило престолонаследия: монарх избирает Совет правителей, состоящий из султанов 9 из 13 штатов страны.

При этом правитель Малайзии занимает трон на пять лет без права переизбрания на второй срок подряд.

Напомним, этой весной 45-летний брат бывшего Верховного правителя Малайзии Тенгку Мухаммад Фаиз Петра женится на женщине из Швеции.

Мы также писали, что в мае с задержкой в три года короновали короля Таиланда Раму X - он взошел на престол 1 декабря 2016 года, но по его решению монарха церемонию коронации отложили.

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Малайзия король монарх коронация

Источник: ТАСС

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