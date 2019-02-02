Парень эффектно встретил девушку в аэропорту, и его фото стало вирусным

Фото парня повеселило пользователей в Сети

Фото: twitter.com/KrystaalA.

Парень эффектно встретил девушку в аэропорту, и его фото стало вирусным //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4f1/6a2/5c54f16a2a0a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4f1/6a2/5c54f16a2a0a6.jpg 2019-02-02T05:56:00+02:00 Другие страны Фото парня повеселило пользователей в Сети

Пользователь социальной сети Twitter опубликовала снимок парня в аэропорту, который ждал свою девушку. У него в руках был большой плакат с надписью: "Я знаю, что ты мне изменила". Фото быстро стало вирусным.

"Сегодня в аэропорту Мельбурна он ждал, чтобы поприветствовать свою подругу-обманщицу… Умираю от смеха", – подписала снимок девушка.

Кадр быстро разлетелся в Сети. Пользователи активно начали делиться постом. Снимок набрал уже более 76 тысяч лайков и 24 тысяч ретвитов. В комментариях люди шутят о данном инциденте, предполагают возможные сюжетные линии.

"Сюжетный поворот – она и не собирается возвращаться", "Ей стоит сделать вид, что они незнакомы", "Это будет еще смешнее, если он ошибся", – шутят пользователи в Twitter.

Некоторые начали с юмором говорить, что парень сам виноват в том, что девушка так сделала, и обсуждали его внешний вид – на нем надеты шорты, которые многим показались неуместными и сандалии, которые, по мнению комментирующих, давно "вышли из моды": "Парень, она изменила тебе из-за твоих дурацких сандалий", "Ну еще бы, как не изменить тому, кто носит шорты в аэропорту?", "Я бы тоже ему изменил, если бы он был в таких сандалиях".

Но нашлись и сочувствующие – многие пользователи пишут, что сталкивались в жизни с изменой и что понимают его реакцию.

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