Парень эффектно встретил девушку в аэропорту, и его фото стало вирусным
Фото парня повеселило пользователей в Сети
Пользователь социальной сети Twitter опубликовала снимок парня в аэропорту, который ждал свою девушку. У него в руках был большой плакат с надписью: "Я знаю, что ты мне изменила". Фото быстро стало вирусным.
"Сегодня в аэропорту Мельбурна он ждал, чтобы поприветствовать свою подругу-обманщицу… Умираю от смеха", – подписала снимок девушка.
Кадр быстро разлетелся в Сети. Пользователи активно начали делиться постом. Снимок набрал уже более 76 тысяч лайков и 24 тысяч ретвитов. В комментариях люди шутят о данном инциденте, предполагают возможные сюжетные линии.
"Сюжетный поворот – она и не собирается возвращаться", "Ей стоит сделать вид, что они незнакомы", "Это будет еще смешнее, если он ошибся", – шутят пользователи в Twitter.
Некоторые начали с юмором говорить, что парень сам виноват в том, что девушка так сделала, и обсуждали его внешний вид – на нем надеты шорты, которые многим показались неуместными и сандалии, которые, по мнению комментирующих, давно "вышли из моды": "Парень, она изменила тебе из-за твоих дурацких сандалий", "Ну еще бы, как не изменить тому, кто носит шорты в аэропорту?", "Я бы тоже ему изменил, если бы он был в таких сандалиях".
Но нашлись и сочувствующие – многие пользователи пишут, что сталкивались в жизни с изменой и что понимают его реакцию.
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