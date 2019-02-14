Пелеонтологи нашли динозавра с хвостом-"валентинкой"
Обнаруженный представитель семейства зауроподов жил на Земле примерно 100 млн лет назад
В ходе раскопок на юго-востоке Танзании были обнаружены останки ранее не встречавшегося археологам гигантского вымершего ящера - титанозавра – с хвостом необычной формы.
По данным CNN, это представитель семейства зауроподов, который жил на Земле примерно 100 млн лет назад. Среди его отличительных характеристик – длинная шея и хвостовые позвонки в форме сердец.
На языке суахили "танзанийского титанозавра" назвали Mnyamawamtuka moyowamkia – "Животным из района реки Мтука с хвостом, напоминающим сердечко".
"Титанозавры были наиболее распространенной группой динозавров накануне периода массового вымирания этих рептилий", – говорит руководитель исследовательской группы Эрик Горсэк из Музея естественной истории имени Филдса в Чикаго.
Напомним, что в минувшем декабре палеонтологи обнаружили в Великобритании самую разнообразную и подробную коллекцию окаменелых следов различных видов динозавров.
Мы также писали, что летом американские палеонтологи открыли ранее неизвестный вид "бронированного" динозавра, останки которого были обнаружены в 2008 году.
Кроме того, в Аргентине археологи обнаружили останки гигантского динозавра, который может оказаться старше любого другого известного ящера.
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