Пелеонтологи нашли динозавра с хвостом-"валентинкой"

Обнаруженный представитель семейства зауроподов жил на Земле примерно 100 млн лет назад

Фото: Flickr

Пелеонтологи нашли динозавра с хвостом-"валентинкой" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/544/5bb/5c65445bbe8a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/544/5bb/5c65445bbe8a4.jpg 2019-02-14T23:50:00+02:00 Другие страны Обнаруженный представитель семейства зауроподов жил на Земле примерно 100 млн лет назад

В ходе раскопок на юго-востоке Танзании были обнаружены останки ранее не встречавшегося археологам гигантского вымершего ящера - титанозавра – с хвостом необычной формы.

По данным CNN, это представитель семейства зауроподов, который жил на Земле примерно 100 млн лет назад. Среди его отличительных характеристик – длинная шея и хвостовые позвонки в форме сердец.

На языке суахили "танзанийского титанозавра" назвали Mnyamawamtuka moyowamkia – "Животным из района реки Мтука с хвостом, напоминающим сердечко".

"Титанозавры были наиболее распространенной группой динозавров накануне периода массового вымирания этих рептилий", – говорит руководитель исследовательской группы Эрик Горсэк из Музея естественной истории имени Филдса в Чикаго.

Напомним, что в минувшем декабре палеонтологи обнаружили в Великобритании самую разнообразную и подробную коллекцию окаменелых следов различных видов динозавров.

Мы также писали, что летом американские палеонтологи открыли ранее неизвестный вид "бронированного" динозавра, останки которого были обнаружены в 2008 году.

Кроме того, в Аргентине археологи обнаружили останки гигантского динозавра, который может оказаться старше любого другого известного ящера.

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