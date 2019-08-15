Пластик добрался до Арктики – ученые

Пластик добрался до Арктики. Его обнаружили в образцах ледников представители международной экспедиции. Ученые взяли несколько проб льда из пролива Ланкастер. Везде нашли части микропластика. Опасный материал попадает сюда из Центральной Арктики через Гренландию. Похожую находку увидели и в самом глубоком месте на земле – Марианской впадине. Ученых озадачило и наличие остатков лаков и красок в снегу. Они могли попасть сюда с кораблей, которые проходили мимо ледников. По информации экологов ООН, ежегодно в океан попадает более 13 млн тонн пластиковых отходов.

Ранее сообщалось, что Европейский союз согласовал положения директивы, которая запрещает использования бытовой продукции из пластика, в том числе соломинок, тарелок и стаканов.

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Инициатива по прекращению использования продукции из полимеров будет реализована в течение двух лет, а запрет будет распространяться на те товары, у которых есть более безопасная для экологии альтернатива. Согласно расчетам, принятые меры помогут к 2030 году избежать ущерба окружающей среде на сумму около 22 млрд евро.

Отметим, "пластиковой директивой" был определен черный список из десяти наименований, на которые приходятся 70% всего пластикового мусора в европейских морях. В него вошли пластиковые стаканчики, тарелки, ложки и вилки, трубочки для коктейлей, подносы и ряд других изделий.

Ранее мы писали, что в Грузии запретят полиэтиленовые пакеты. Главной целью такого решения является снижение загрязнения окружающей среды и поощрение экологически чистых инициатив. Также напомним, что одноразовые пакеты запретили в Австралии. Штрафы за их использование могут достигать 4,6 тысячи долларов.

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