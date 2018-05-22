По Астане пронесся разрушительный ураган

Сегодня, 17:20

Причинен большой ущерб, пострадали как минимум 13 человек

Фото: twitter.com/ablayabilkair
Фото: twitter.com/ablayabilkair

В Казахстане в Астане прошел мощный ураган. От стихии пострадало как минимум 13 человек, скорость ветра превышала 25 метров в секунду. Об этом сообщает Tengrinews. 

Коммунальные службы города перешли на усиленный режим и ликвидируют последствия урагана. За медицинской помощью уже обратилось 13 человек с различными травмами. 

Наиболее значимым повреждением стало падение башенного крана на одной из улиц и повреждение нескольких зданий – среди них Дворец мира и согласия. 

Ранее семилетнюю Саммер Грант унесло вместе с надувным замком на ярмарке в английском графстве Эссекс. Во время сильного порыва ветра отец девочки мог только смотреть, как сооружение катится вниз по холму вместе с его дочерью. 

Также в Италии на курортный город Сан-Ремо обрушился водяной смерч. Вихрь образовался в море неподалеку от побережья, а затем он достиг и центра самого города. Очевидцам удалось заснять явление природы на видео. На опубликованных в сети кадрах четко виден высокий белый столб в форме воронки, который как бы соединяет собой облака и морскую гладь.
Казахстан, ветер, ураган, астана

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