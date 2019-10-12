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Попытки побега маленькой панды: в сети появилось забавное видео

12 октября, 03:05

В Китае маленькая панда пыталась сбежать из заповедника

В Китае маленькая панда пыталась сбежать из заповедника, а очевидцы сняли забавное видео со смешным медвежонком.

Ролик попал в социальные сети, и на нем можно увидеть, как сотрудник пытается оставить медведя в вольере, но тот все равно следует за смотрителем.

Ситуация повторялась до тех пор, пока косолапого не догадались оставить на качелях – тому настолько понравилось, что он больше не пытался сбежать.

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Напомним, работники Смитсоновского национального зоопарка в американском городе Вашингтон сняли, как трехлетняя панда по кличке Бэй Бэй реагирует на снег.

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Ранее в Китае устроили дебют маленьких панд. Пять месяцев новорожденных бамбуковых медведей скрывали от глаз посетителей, пока забавные малыши набирали вес. Сейчас один из малышей весит уже 18 килограммов, второй – 13. Несмотря на то что они значительно повзрослели, до сих пор находятся в вольере под наблюдением своих матерей – взрослых панд.

Также сообщалось, что в Китае туристам запретили фотографироваться с пандами. Общаться с пандами имеют возможность только те, в чью обязанность входит ежедневный уход за ними.

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Источник: Сегодня

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