Поразительно: 47-летняя японская модель поражает внешностью девочки-подростка

Японская модель Риса Хирако была популярна только в родной Японии, но два года назад стала настоящей интернет-сенсацией. Она публиковала селфи и кадры модных фотосессий, фотографии еды и встреч с друзьями — в общем, все как обычно.

Однако ее поклонники были безмерно удивлены, когда модель рассказала, что ей, оказывается, 45 лет. А выглядит при этом на 20. И стоит ли упоминать, но ее подписчики также были уверены, что ей немного за 20.

Согласно информации на ее сайте, Риса родилась в Токио 14 февраля 1971 года. Она работает моделью, рекламирует модные бренды и снимается в музыкальных клипах.

Судя по публикуемым фотографиям, Риса ведет и пропагандирует здоровый образ жизни — она делится снимками здоровой и органической еды, свежего домашнего сока и чая.

Модель всегда сообщает новости о своей работе фанатам, публикуя кадры последних фотосъемок.

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