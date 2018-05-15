Поразительно: 47-летняя японская модель поражает внешностью девочки-подростка

Сегодня, 06:44

Риса работает моделью, рекламирует модные бренды и снимается в музыкальных клипах


Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Японская модель Риса Хирако была популярна только в родной Японии, но два года назад стала настоящей интернет-сенсацией. Она публиковала селфи и кадры модных фотосессий, фотографии еды и встреч с друзьями — в общем, все как обычно.

Однако ее поклонники были безмерно удивлены, когда модель рассказала, что ей, оказывается, 45 лет. А выглядит при этом на 20. И стоит ли упоминать, но ее подписчики также были уверены, что ей немного за 20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Согласно информации на ее сайте, Риса родилась в Токио 14 февраля 1971 года. Она работает моделью, рекламирует модные бренды и снимается в музыкальных клипах.

Судя по публикуемым фотографиям, Риса ведет и пропагандирует здоровый образ жизни — она делится снимками здоровой и органической еды, свежего домашнего сока и чая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Модель всегда сообщает новости о своей работе фанатам, публикуя кадры последних фотосъемок.

Накануне мы писали, что 41-летняя мать-одиночка выглядит ровесницей сына.

Напомним, живая "кукла Барби" шокировала сеть нереальной худобойЖенщина потратила десятки тысяч долларов на пластические операции, чтобы стать похожей на куклу. В то же время она призналась, что сначала не планировала меняться в таких масштабах, но после операции носа ей так понравился результат, что она не смогла остановиться

Также читайте, какие привычки помогут в 30 лет выглядеть на 20.
модель, молодость, внешность, здоровый образ жизни
Источник:

topnews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner

Кендалл Дженнер украсила обложку Elle и рассказала о приступах тревоги и зависимости от смартфона

10 Мая, 17:36

Кендалл стала главной героиней июньского выпуска Elle

Wellness

Берегите свое здоровья. Фото: pixabay

На восемь лет дольше: названа профессия, которая продлевает жизнь

9 Мая, 15:07

Эксперты изучили данные о состоянии здоровья 16 тысяч человек
Загрузка...

Психология

Когда высокий интеллект в отношениях - необходимость. Фото: depositphotos

Кто такой сапиосексуал: 11 основных признаков

5 Мая, 11:55

Познавательные беседы – это то, что вам нужно постоянно

Шоу-бизнес

Элизабет Херли. Фото: instagram.elizabethhurley1

52-летняя Элизабет Херли снова порадовала поклонников фигурой в бикини

4 Мая, 15:57

Звезда похвасталась бронзовым загаром
Загрузка...