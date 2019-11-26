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Порошенко встретился с премьер-министром канадской провинции

26 ноября, 10:14

Джейсон Кенни активно помогал в развитии новой украинской армии

Джейсон Кенни и Петр Порошенко

Джейсон Кенни и Петр Порошенко / Фото: eurosolidarity.org

Во время визита в Канаду пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с премьер-министром провинции Альберта Джейсоном Кенни.

Порошенко выразил глубокую благодарность Канаде за постоянную поддержку Украины в борьбе за независимость, суверенитет, территориальную целостность и противодействие российской агрессии.

Пятый президент отметил весомый личный вклад Джейсона Кенни в развитие новой украинской армии, поскольку именно по его инициативе как тогдашнего министра национальной обороны Канады в апреле 2015 года была начата программа тренировок украинских войск канадскими вооруженными силами UNIFIER.

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Порошенко подчеркнул важность продолжения помощи канадской стороны в усилении устойчивости Украины путем активизации военных учений, углубления военно-технического сотрудничества и торговли оборонным летальным вооружением.

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Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

Особое внимание было обращено на сохранение санкционного режима против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, а также активизацию противодействия дезинформации российских кампаний в западных странах.

Порошенко также отметил, что Украина традиционно пользуется двухпартийной поддержкой в ​​Канаде.

Во время встречи были обсуждены вопросы деятельности украинской общины в провинции Альберта и пути улучшения ее образовательных, культурных и экономических возможностей, а также изучения украинского языка.

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Канада визит Петр Порошенко

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