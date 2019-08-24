После пошлин Китай купил шесть танкеров с американской нефтью

23 августа Китай заявил, что введет дополнительные пошлины на ряд товаров из США на общую сумму 75 млрд долларов в год

/ Фото: Pixabay

Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg, напомнив, что китайские власти объявили о намерении ввести пошлины на нефть из США уже с сентября.

23 августа Китай заявил, что введет дополнительные пошлины на ряд товаров из США на общую сумму 75 млрд долларов в год. Пошлины введут в два этапа. 1 сентября будут введены 5%-ные пошлины на поставки соевых бобов и нефти из США, а с 15 декабря будет возвращена 25%-ная пошлина на американские автомобили.

Реклама

Партия нефти все еще может быть перенаправлена в другие страны, отметило агентство Bloomberg, обратив при этом внимание на то, что сам факт поставок американской нефти в Китай свидетельствует о росте спроса на американские энергоносители в странах Азии. Китай был крупным покупателем американской нефти, отметило агентство, однако после обострения торговых противоречий с США сократил масштабы закупок.

Новости "Сегодня" писали, что Китай с 1 января на три месяца приостановил взимание пошлин на автомобили и запчасти, произведенные в США, а 31 марта заявил о продлении принятых мер на неопределенный срок.

В тренде Цена Сенцова: почему кинорежиссер может не появиться в списках на обмен пленными

В начале августа президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай временно прекратил импорт аграрной продукции из США и объявил, что не исключает возможность повышения ввозных пошлин на нее. Позже США решили отложить введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Веем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама