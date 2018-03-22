Появилось видео атаки на ядерный реактор в Сирии

Сегодня, 05:11

Из-за взрывов огромный по площади объект превратился в руины


Израильские власти показали видео уничтожения военно-воздушными силами страны ядерного реактора в Сирии. Ролик в среду, 21 марта, был размещен на Уoutube.

На видео показан бомбовый удар израильской авиации по исследовательскому комплексу в 2007 году. Он являлся центральной частью сирийского атомного проекта и находился в пустыне в регионе Дайр-эз-Заур на границе с Ираком. Из-за взрывов огромный по площади объект превратился в руины.

Данные об этой операции были засекречены.

Напомним, при ракетном ударе по рынку в пригороде Дамаска погибло более 30 человекРакета ударила по рынку в Кашкуле недалеко от подконтрольных повстанцам районов Восточной Гуты, которую сирийские правительственные войска и российские союзники с середины февраля обстреливают из тяжелого оружия и авиации.

Также сообщалось, что в результате обстрела с воздуха одной из школ в Восточной Гуте в Сирии погибли 15 детей и две женщины. Десятки человек получили ранения. В результате атаки с воздуха была разрушена одна из школ в городе Ирбин, относящемуся к анклаву. Это привело к гибели 15 детей и двух женщин, сообщили в расположенном в Лондоне Сирийском центре мониторинга по соблюдению прав человека.
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Корреспондент

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