Появилось видео извержения вулкана в Индонезии

В Индонезии, которая в январе пережила масштабное наводнение,проснулся вулкан Кракатау. Веб-камеры сняли, как из кратера вырывались столбы пепла и дыма высотой более 200 м. За полтора часа произошло второе извержение. На этот раз гора фонтанировала магмой и кусками расплавленной породы. Позже извержение прекратилось.

Самое известное извержение Кракатау произошло в августе 1883 года. Случившееся вследствие этого цунами убило более 36 тысяч человек и уничтожило 165 городов и поселений.

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В ночь на 12 января из горы вырвался столб пепла высотой около километра, а неподалеку от вулкана ощущались вулканические колебания.

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В связи с происшествием был объявлен четвертый, предпоследний уровень опасности, после чего около восьми тысяч жителей столицы страны, Манилы, были эвакуированы.

Также мы писали о том, как в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль. Один из крупнейших вулканов в мире "выдохнул" два многокилометровых столба пыли и дыма.

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