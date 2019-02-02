Пожар в отеле в Буэнос-Айресе: один человек погиб, более 40 пострадали
Среди пострадавших числятся восемь несовершеннолетних
По меньшей мере один человек погиб в результате пожара в отеле в центре аргентинской столицы. Как сообщил в пятницу телеканал "Тодо нотисиас", госпитализированы были 42 человека.
Среди пострадавших числятся восемь несовершеннолетних. Четверо человек находятся в тяжелом состоянии.
Пожар, который к настоящему моменту потушен, начался на пятом этаже 30-этажного здания. Причины возгорания на данный момент неизвестны.
Как сообщалось, в начале октября прошлого года на Окружной в Киеве горел отель "Тиса".
Напомним, также о том, что из пожара в гостинице на Бориспольском шоссе спасли 17 человек. Пожар тушили два часа. По данным спасателей, около полуночи загорелся четырехэтажный гостинично-ресторанный комплекс. Огонь вспыхнул в подвальном помещении, в комнате для хранения постельного белья. Во время тушения пожара на безопасное расстояние из комплекса эвакуировали 17 человек.
А в отеле Яремче огонь охватил четырехэтажное здание.
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