Пожар в отеле в Буэнос-Айресе: один человек погиб, более 40 пострадали

Среди пострадавших числятся восемь несовершеннолетних

Пожар в отеле в Буэнос-Айресе: один человек погиб, более 40 пострадали 2019-02-02T02:50:00+02:00 Другие страны Среди пострадавших числятся восемь несовершеннолетних















По меньшей мере один человек погиб в результате пожара в отеле в центре аргентинской столицы. Как сообщил в пятницу телеканал "Тодо нотисиас", госпитализированы были 42 человека.

Среди пострадавших числятся восемь несовершеннолетних. Четверо человек находятся в тяжелом состоянии.

Пожар, который к настоящему моменту потушен, начался на пятом этаже 30-этажного здания. Причины возгорания на данный момент неизвестны.

Как сообщалось, в начале октября прошлого года на Окружной в Киеве горел отель "Тиса".

Напомним, также о том, что из пожара в гостинице на Бориспольском шоссе спасли 17 человек. Пожар тушили два часа. По данным спасателей, около полуночи загорелся четырехэтажный гостинично-ресторанный комплекс. Огонь вспыхнул в подвальном помещении, в комнате для хранения постельного белья. Во время тушения пожара на безопасное расстояние из комплекса эвакуировали 17 человек.

А в отеле Яремче огонь охватил четырехэтажное здание.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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