Премьер Узбекистана попал в ДТП, его госпитализировали

Инцидент произошел вечером 19 августа по дороге из Бекабада в Ташкент

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего был госпитализирован с легкими телесными повреждениями. Об этом сообщило в понедельник интернет-издание "Газета.uz" со ссылкой на источники в правительстве страны.

Инцидент произошел вечером 19 августа по дороге из Бекабада в Ташкент. Как отмечает издание, Арипов находился в служебной машине, угрозы для его жизни нет.

В результате ДТП пострадал еще один человек, находившийся с премьером в одном автомобиле.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Узбекистана сообщила о предъявлении обвинений старшей дочери бывшего президента страны Гульнаре Каримовой по нескольким статьям Уголовного кодекса (УК).

"Каримовой предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса (168, 178, 182, 189, 228 и 243). В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении ведомства.

Также сообщалось, что тысячи людей были задержаны в Узбекистане за "бесцельные прогулки".