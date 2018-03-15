Принцесса из ОАЭ пропала в Индии после загадочного видео

33-летняя Латифа, которая исчезла вместе с американцем Эрве Яубертом, поручила своему адвокату из США распространить видеоролик в случае ее смерти или исчезновения

Дочь шейха из ОАЭ Латифа Мохаммед бин Рашида аль-Мактума пропала без вести у побережья Гоа, Индия, после публикации видео на YouTube, в котором она говорит, что "это видео может быть моим последним".

Об этом пишет The Sun.

33-летняя Латифа, которая, как говорят, исчезла вместе с американцем Эрве Яубертом, поручила своему адвокату из США распространить видеоролик в случае ее смерти или исчезновения.

Латифа на видео рассказывает о своей жизни в качестве члена королевской семьи Дубая, она говорит: "Я делаю это видео, потому что это может быть последнее видео, которое я делаю".

"Довольно скоро я собираюсь как-то сбежать, я не уверена в результатах, но я на 99 процентов уверена, что это может сработать". – добавила она.

По сообщениям, Латифа отправила свое последнее сообщение WhatsApp своему британскому представителю Радхе Стирлинг в воскресенье, 4 марта, с зарегистрированной в США лодки, в 50 милях от побережья Индии.

Она сказала Стирлингу: "Радха, пожалуйста, помогите мне, снаружи какие-то мужчины и я слышу выстрелы"

Стирлинг попросил Латифу записать выстрелы, но она не ответила.

Стирлинг сказал, что Латифа впервые связалась с ее фирмой 26 февраля, заявив, что она сбежала из Дубаи, где ее пытали за помощь брату, который тоже убежал.

Латифа сказала, что ее старшая сестра бежала из-за того, что ей "не разрешалось делать выбор для своего будущего".

Она сказала, что ее сестре отказали в выборе, который некоторые люди считают само собой разумеющимся – например, вождение автомобиля или возвращение домой в определенное время.

Латифа сказала, что она является одной из 30 детей шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума, чтобы проверить видео.

Она утверждала, что к тому времени, когда люди увидят видео, она могла либо быть "мертвой, либо в очень плохой ситуации".

По данным полиции Соединенного Королевства, информация о исчезновении была направлена в Агентство по борьбе с преступностью и Интерпол для их расследования.

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