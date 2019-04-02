Прорыв дамбы в Бразилии: страшная трагедия может повториться в 17 местах

Жертвами трагедии в штате Минас-Жерайс стали 217 человек

Фото: AFP

Прорыв дамбы в Бразилии: страшная трагедия может повториться в 17 местах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f0a/0cc/5c4f0a0cca20a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f0a/0cc/5c4f0a0cca20a.jpg 2019-04-02T07:37:00+03:00 Другие страны Жертвами трагедии в штате Минас-Жерайс стали 217 человек

В Бразилии требованиям безопасности не соответствуют 17 дамб горнодобывающей компании Vale, из-за чего сохраняется угроза новых прорывов. Об этом говорится в сообщении компании Vale.

В частности, опасными считаются семь неработающих объектов на горнодобывающих предприятиях. В их окрестностях введен максимальный режим готовности к ЧС и проведена заблаговременная эвакуация населения. Кроме того, меньшую опасность представляют 10 плотин. На них проводятся дополнительные работы по укреплению конструкций и повышению мер безопасности.

Напомним, дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Компания Vale объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

Позже Vale предупредила о риске прорыва еще одной своей дамбы в том же районе, после чего спасательные работы на месте ЧП были приостановлены, а власти начали эвакуацию 24 тысяч местных жителей. Вскоре, однако, спасательная операция была возобновлена.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.

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