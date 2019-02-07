Работник банка хакнул систему и незаметно снял миллион долларов: причина суд не убедила

Когда кражу заметили, мужчина объяснил — это совсем не то, что все подумали

Фото: South China Morning Post.

Работник банка хакнул систему и незаметно снял миллион долларов: причина суд не убедила //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b86/eca/5c5b86eca2939.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b86/eca/5c5b86eca2939.jpg 2019-02-07T06:11:00+02:00 Другие страны Когда кражу заметили, мужчина объяснил — это совсем не то, что все подумали

43-летний китаец Цинь Цишэн работал техническим директором в банке Huaxia Bank. Однажды в банковской системе он обнаружил сбой, из-за которого каждый день около полуночи операции по снятию денег фиксировались как неудачные — банкомат выдавал деньги, но в системе информация о списании не сохранялась. Грандиозное открытие мужчина сделал в ноябре 2016 года. И тут же подстраховался — дописал вирусный код, который мешал другим программистам обнаружить эту ошибку, сообщает South China Morning Post.

Больше года китаец снимал в банкомате небольшие суммы, а чтобы не "светить" свою карту, использовал фиктивный счет компании — он был открыт для различных тестов, и программист мог им полноценно распоряжаться. С 23:30 до 0:10 банковская система благодаря стараниям мужчины не фиксировала его операции по снятию денег.

Цинь Цишэн больше года незаметно обналичивал деньги компании, и сумма за это время набралась немаленькая — более миллиона долларов. Деньги мужчина хранил на своём личном счёте и вкладывал в ценные бумаги.

Несостыковку размером в миллион обнаружили только в начале 2018 года. Полиция начала расследование, и все вело к тому, что в исчезновении денег замешан технический директор Цинь Цишэн. Но у мужчины нашлось, что ответить на обвинение. Оказывается, он только и ждал, пока его разоблачат. По словам программиста, всю эту махинацию он затеял только ради проверки — как скоро сотрудники отдела безопасности обнаружат ошибку в системе. И вот наконец это произошло. А все деньги в целости и сохранности лежат на его счете, и он готов вернуть их банку.

Компания осталась недовольна, что свой эксперимент программист проводил в тайне от руководства, но приняла его объяснение. Деньги банку он вернул, и банк снял все обвинения с мужчины.

По мнению китайских журналистов, сделано это было для того, чтобы избежать скандала из-за проблем с системой безопасности.

Казалось бы, конфликт решен, но полиция мужчине не поверила. Суду показалось подозрительным, что программист хранил украденное на личном счете, а не на фиктивном счете компании, раз уж это был только тест. Да и немаловажное значение имел тот факт, что мужчина вкладывал чужие деньги в ценные бумаги.

1 февраля 2019 года суд вынес решение по делу. Китайца обвинили в воровстве и приговорили к 10 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

Ранее мы писали, что Европол арестовал хакера, похитившего более 10 млн евро с кошельков IOTA.

Также напомним, что хакеры из Украины заработали за год 22 млн долларов за продажу данных в DarkNet. Жертвами группировки были граждане Украины, Канады, Великобритании, Испании, Франции.

В то же время США обещают помочь Украине по укреплению кибербезопасности. В Госдепе считают, что русские, и в особенности российское правительство, видят Украину как уязвимую цель и пытаются различными путями подрывать уверенность в ее демократических институтах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Работник банка хакнул систему и незаметно снял миллион долларов: причина суд не убедила". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Medialeaks Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...