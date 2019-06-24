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Редкое видео: ученые сняли гигантского моллюска

24 июня, 21:49

Камера зафиксировала безпозвоночного в Мексиканском заливе


Американским ученым удалось заснять моллюска размером почти три метра 70 сантиметров. Кальмара-гиганта зафиксировали в Мексиканском заливе. На кадрах видно, как великан заинтересовался камерой и даже попытался ее схватить. По данным исследователей, кальмары могут вырасти до 8 метров. Однако, встретить таких даже четырехметрового моллюска – большая редкость.

Ранее "Сегодня" писали, как волны Тихого океана вынесли на берег гигантское четырехметровое существо.

Его обнаружили братья-велосипедисты Дэниел, Джек и Мэтью Аплин, путешествующие по Новой Зеландии. Они измерили моллюска рулеткой и позвонили в Национальный институт водных и атмосферных исследований.

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Специалисты забрали беспозвоночное в лабораторию. Позже они заявили, что это типичный представитель гигантских кальмаров - рода глубоководных кальмаров.

А у берегов Южно-Африканской Республики гигантский кальмар отнял доску у серфингистаМужчина решил бросить раненному моллюску веревку, чтобы помочь ему, но тот выбрал более удобный способ передвижения и прицепился к доске спасителя. В результате серфингист оказался в воде. 

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Тег Мексика, ученые, океан, мексиканский залив, кальмар

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