Редкое видео: ученые сняли гигантского моллюска

Камера зафиксировала безпозвоночного в Мексиканском заливе

Американским ученым удалось заснять моллюска размером почти три метра 70 сантиметров. Кальмара-гиганта зафиксировали в Мексиканском заливе. На кадрах видно, как великан заинтересовался камерой и даже попытался ее схватить. По данным исследователей, кальмары могут вырасти до 8 метров. Однако, встретить таких даже четырехметрового моллюска – большая редкость.

Ранее "Сегодня" писали, как волны Тихого океана вынесли на берег гигантское четырехметровое существо.

Его обнаружили братья-велосипедисты Дэниел, Джек и Мэтью Аплин, путешествующие по Новой Зеландии. Они измерили моллюска рулеткой и позвонили в Национальный институт водных и атмосферных исследований.

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Специалисты забрали беспозвоночное в лабораторию. Позже они заявили, что это типичный представитель гигантских кальмаров - рода глубоководных кальмаров.

А у берегов Южно-Африканской Республики гигантский кальмар отнял доску у серфингиста. Мужчина решил бросить раненному моллюску веревку, чтобы помочь ему, но тот выбрал более удобный способ передвижения и прицепился к доске спасителя. В результате серфингист оказался в воде.

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