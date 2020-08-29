"Садистам – позор": тысячи женщин вышли на акцию солидарности в Минске

В столице Беларуси Минске, где продолжаются задержания протестующих, несколько тысяч женщин вышли на акцию "Женский марш". Участницы женской акции солидарности собираются в районе площади Победы.

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Женщины несут в руках цветы и бело-красно-белые флаги, скандируя "Мира!", "Садистам – позор", сообщает Tut.by. Некоторые участницы пришли на акцию с плакатами "Я мать", "Многодетная мать", "Саша, сексизм тебя погубил!" и т.д.

Видео: tut.by

Протестующие планировали проследовать маршем по проспекту Независимости, но дорогу перекрыли микроавтобусы. При этом в центре Минска растет количество милиционеров и автозаков. Силовики через громкоговорители призывают прекратить акцию.

Также сообщается, что к "Женскому маршу" присоединилась член Координационного совета Мария Колесникова.

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