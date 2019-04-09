Санкции против Северной Кореи: Япония приняла решение

Срок действия санкций, продленных правительством Японии, истекал 13 апреля

Фото из открытых источников.

Санкции против Северной Кореи: Япония приняла решение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7d5/df5/5c57d5df56434.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7d5/df5/5c57d5df56434.jpg 2019-04-09T09:12:00+03:00 Другие страны Срок действия санкций, продленных правительством Японии, истекал 13 апреля

Правительство Японии приняло решение на два года продлить санкции в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает Kyodo.

"Япония решила во вторник продлить санкции против Северной Кореи еще на два года, сохраняя давление на Пхеньян в отношении ликвидации ядерной программы и из-за случаев похищения японских граждан", – говорится в сообщении.

Срок действия санкций, продленных правительством Японии, истекал 13 апреля. Санкции запрещают двусторонний импорт и экспорт товаров, также северокорейским судам запрещено заходить в японские порты, как и всем судам, которые останавливались в портах КНДР.

Япония ввела односторонние санкции в отношении Пхеньяна в 2006 году, после того, как КНДР осуществила ядерное испытание.

Япония неоднократно продлевала и расширяла санкции против КНДР. В 2017 году причиной ввода дополнительных санкций стало – удерживание в КНДР японцев в плену и нежелание решать проблемы ракетной программы.

"Наша страна стоит на принципе "диалога и давления" и "действия на действие", и мы настоятельно требуем, чтобы Северная Корея предприняла конкретные шаги для решения ракетной проблемы и крайне важной проблемы удерживаемых там японских граждан", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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