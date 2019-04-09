Санкции против Северной Кореи: Япония приняла решение
Срок действия санкций, продленных правительством Японии, истекал 13 апреля
Правительство Японии приняло решение на два года продлить санкции в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает Kyodo.
"Япония решила во вторник продлить санкции против Северной Кореи еще на два года, сохраняя давление на Пхеньян в отношении ликвидации ядерной программы и из-за случаев похищения японских граждан", – говорится в сообщении.
Срок действия санкций, продленных правительством Японии, истекал 13 апреля. Санкции запрещают двусторонний импорт и экспорт товаров, также северокорейским судам запрещено заходить в японские порты, как и всем судам, которые останавливались в портах КНДР.
Япония ввела односторонние санкции в отношении Пхеньяна в 2006 году, после того, как КНДР осуществила ядерное испытание.
Япония неоднократно продлевала и расширяла санкции против КНДР. В 2017 году причиной ввода дополнительных санкций стало – удерживание в КНДР японцев в плену и нежелание решать проблемы ракетной программы.
"Наша страна стоит на принципе "диалога и давления" и "действия на действие", и мы настоятельно требуем, чтобы Северная Корея предприняла конкретные шаги для решения ракетной проблемы и крайне важной проблемы удерживаемых там японских граждан", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Санкции против Северной Кореи: Япония приняла решение". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"