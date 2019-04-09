Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Санкции против Северной Кореи: Япония приняла решение

Сегодня, 09:12

Срок действия санкций, продленных правительством Японии, истекал 13 апреля

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Санкции против Северной Кореи: Япония приняла решение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7d5/df5/5c57d5df56434.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7d5/df5/5c57d5df56434.jpg Другие страны Срок действия санкций, продленных правительством Японии, истекал 13 апреля

Правительство Японии приняло решение на два года продлить санкции в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает Kyodo.

"Япония решила во вторник продлить санкции против Северной Кореи еще на два года, сохраняя давление на Пхеньян в отношении ликвидации ядерной программы и из-за случаев похищения японских граждан", – говорится в сообщении.

Срок действия санкций, продленных правительством Японии, истекал 13 апреля. Санкции запрещают двусторонний импорт и экспорт товаров, также северокорейским судам запрещено заходить в японские порты, как и всем судам, которые останавливались в портах КНДР.

Япония ввела односторонние санкции в отношении Пхеньяна в 2006 году, после того, как КНДР осуществила ядерное испытание.

Япония неоднократно продлевала и расширяла санкции против КНДР. В 2017 году причиной ввода дополнительных санкций стало – удерживание в КНДР японцев в плену и нежелание решать проблемы ракетной программы.

"Наша страна стоит на принципе "диалога и давления" и "действия на действие", и мы настоятельно требуем, чтобы Северная Корея предприняла конкретные шаги для решения ракетной проблемы и крайне важной проблемы удерживаемых там японских граждан", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Япония, КНДР, Северная Корея

Вы сейчас просматриваете новость " Санкции против Северной Кореи: Япония приняла решение". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Стало известно, кто в команде Зе метит на должность Генпрокурора

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников

​Британские ученые нашли Атлантиду

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Разоблачение Пеле. Фальшивый Король футбола?

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Андрей Шевченко: «Я доволен результатом матча»
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Что скрывается на дне китайской воронки?

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Девушка дня. 20-летняя чемпионка мира Ютта Лердам