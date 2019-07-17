Саркофаг фараона Тутанхамона впервые отправили на реставрацию

Работы по восстановлению луксорского саркофага Тутанхамона займут около восьми месяцев

Фото: pexels.com

Деревянный саркофаг самого известного фараона Древнего Египта Тутанхамона, который до сих пор находился в его гробнице близ города Луксор, впервые с момента обнаружения в 1922 году отправлен на реставрацию. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, цитируя заявление генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мустафы Вазири.

По его словам, "саркофаг, тысячелетия не покидавший своего первоначального места нахождения, в первый раз пройдет курс реставрации в специальной лаборатории Большого Египетского музея неподалеку от пирамид Гизы в пригороде Каира". Решение о транспортировке саркофага из Луксора в новый музей принято особой комиссией по древнеегипетским памятникам.

Работы по восстановлению луксорского саркофага Тутанхамона займут около восьми месяцев. "Доставленный в Каир артефакт серьезно поврежден. В частности, специалисты обнаружили много трещин в верхнем позолоченном слое саркофага", — сказал профессор. Сама деревянная конструкция должна быть укреплена. По его словам, "сейчас саркофаг находится в очень шатком, нестабильном состоянии".

"Коллекцией Тутанхамона" египтологи называют собрание артефактов, обнаруженных английским археологом Говардом Картером (1874-1939) при вскрытии практически не разграбленной гробницы этого фараона-юноши (правил в 1334-1325 годах до н. э.) в Долине царей близ современного города Луксор в 1922 году.

Фараон XVIII династии Нового царства Тутанхамон вступил на царский престол в возрасте девяти лет. Он управлял Древним Египтом около 10 лет и скончался, не достигнув и 20. Причины его смерти до сих пор точно не выяснены и остаются одной из самых захватывающих головоломок для египтологов всего мира.

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