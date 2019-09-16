Саудовская Аравия перекрыла поставки нефти в Бахрейн

/ Фото: AFP

Саудовская Аравия закрыла свой трубопровод сырой нефти в Бахрейн после того, как на саудовские нефтяные объекты были совершены нападения. Об этом 16 сентября сообщает Reuters со ссылкой на два торговых источника.

"Трубопровод, по которому транспортируется 220-230 тыс. баррелей нефти в сутки от государственной нефтяной компании Saudi Aramco в бахрейнскую Bapco, был закрыт после того, как в результате субботней атаки сократилась добыча в основном сортов легкой нефти", – говорится в сообщении.

По словам источников, бахрейнская нефтяная компания работает над тем, чтобы обеспечить судам возможность ввоза около 2 млн баррелей саудовской нефти в результате остановки поставок через трубопровод.

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Новости "Сегодня" сообщали, что предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы). В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что на случай необходимости приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после атак на объекты Саудовской Аравии.

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