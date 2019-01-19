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Сестры из Индии четыре года скрывали свой пол, чтобы заработать денег для семьи

Сегодня, 05:00

Маленький бизнес кормил всю семью, и когда мужчина заболел и не мог работать сам, парикмахерская закрылась

Фото: The Guardian
Фото: The Guardian.
Сестры из Индии четыре года скрывали свой пол, чтобы заработать денег для семьи //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/24d/c61/5c424dc61a825.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/24d/c61/5c424dc61a825.jpg Другие страны Маленький бизнес кормил всю семью, и когда мужчина заболел и не мог работать сам, парикмахерская закрылась

Парикмахерская в маленькой индийской деревне была единственным источником дохода для семьи Кумари. Когда отец заболел и не смог больше работать, вместо него стричь и брить начали две дочери – 18-летняя Джиоти и 16-летняя Неха. Только сперва им пришлось переодеться в парней. Семья начала бедствовать, и девушки приняли решение открыть ее снова и работать там самостоятельно.

Изначально клиенты-мужчины скептически относились к тому, что молодые девушки занимаются стрижкой и бритьем. В индийских деревнях не приветствуется, что женщины работают, а не занимаются семьей и домашними делами, и уж совсем неслыханно, чтобы девушки обслуживали мужчин в парикмахерской.

Работать индианкам можно, но только на фермах или домах, выполняя различные заказы от фабрик. И все это — только в окружении других женщин. В глухой провинции люди живут по патриархальным устоям, и решение девушек подхватить бизнес отца было довольно дерзким. Но у сестер не было выбора, и они пошли на предосудительный шаг.

"Мы столкнулись со множеством проблем, когда начали работать. В деревне насмехались над нами, но мы игнорировали все и сосредоточились на работе", — рассказала младшая из сестер Неха.

Фото: The Guardian

Чтобы поменять отношение клиентов к парикмахерской, девушки решили изменить свой образ. Джиоти и Неха коротко остригли волосы, надели браслеты из нержавеющей стали, которые носят местные мужчины, и взяли себе мужские имена — Дипак и Раджу. Некоторые соседи девушек знали об обмане, но в основном в парикмахерскую приходили жители других деревень, поэтому индианкам удавалось скрывать свой пол, сообщает The Guardian.

Девушки с утра ходили в школу, а днем открывали парикмахерскую — небольшую постройку со сквозными щелями и облупившейся краской. Так продолжалось четыре года. Джиоти и Неха зарабатывали по 400 рупий в день (около 400 рублей), и этих денег хватало на жизнь семьи и помощь больному отцу.

Со временем парикмахеры начали раскрывать свою настоящую личность клиентам и уже не стригли волосы под мальчика. По их словам, они стали более уверены в себе и решили больше не притворяться.

Про сестер Нараян узнали местные журналисты, и история девушек, которые ради любви к семье притворялись мужчинами, дошла до правительства. Высокопоставленные чиновники навестили семью и поблагодарили девушек за вдохновляющий пример самопожертвования.

Сестры собираются работать в парикмахерской и дальше. По их словам, клиенты были тронуты благородной целью обманщиц.

Ранее мы писали, что женщины в Саудовской Аравии будут узнавать о разводе из SMS. По мнению местных адвокатов, это наконец положит конец "тайным разводом".

Напомним, что более трех тысяч человек задержали в Индии в связи с беспорядками из-за допуска женщин в храм. Массовые беспорядки начались после того, как двум индианкам моложе 50 лет удалось войти в храм бога Айяппана.

Также читайте, как женщины захватили мир: история феминизма в Украине и других странах.

Индия, дискриминация, права женщин, неравенство

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Medialeaks

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