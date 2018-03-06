Шесть женщин из Кыргызстана прославились на весь мир

Они варят мыло по рецептам своих бабушек и продают его во всем мире

Шесть женщин из глухого села у Иссык-Куля прославились на весь мир. С помощью денег от японских инвесторов они начали продавать уникальное мыло по всему миру.

Роскошная горная природа, трудолюбие и помощь японских волонтеров – вот секрет успеха шестерых женщин из села Тасма в Кыргызстане. Они варят натуральное мыло по технологиям своих бабушек.

В продукции -никаких химических добавок. Составляющие только натуральные – масло, воск, козий жир. Травы, чтобы было душистым – полынь, крапиву, ромашку, календулу – женщины собирают летом, тоже самостоятельно. Для фирменного – самого дорогого и популярного мыла – используют пепел сухостоев.

С организацией производства женщинам помогли японские волонтеры. С реализацией – японские инвесторы.

Самый дешевый брусочек такого мыла стоит 40 гривен в переводе на украинские деньги. Самый дорогой – более ста. А местный старинный рецепт мыла сейчас охраняют наравне с государственными тайнами.

Напомним, жительница Новосибирска Мария Водостоева начала делать мыло в форме бюстов президента РФ Владимира Путина.

Ранее мы писали, что женщины из Саудовской Аравии теперь могут открывать свои собственные предприятия без согласия мужа или родственника-мужчины, поскольку королевство стремится расширить быстрорастущий частный сектор в экономике.