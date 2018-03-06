Шесть женщин из Кыргызстана прославились на весь мир

Сегодня, 14:59

Они варят мыло по рецептам своих бабушек и продают его во всем мире


Шесть женщин из глухого села у Иссык-Куля прославились на весь мир. С помощью денег от японских инвесторов они начали продавать уникальное мыло по всему миру. 

Роскошная горная природа, трудолюбие и помощь японских волонтеров – вот секрет успеха шестерых женщин из села Тасма в Кыргызстане. Они варят натуральное мыло по технологиям своих бабушек.

В продукции -никаких химических добавок. Составляющие только натуральные – масло, воск, козий жир. Травы, чтобы было душистым – полынь, крапиву, ромашку, календулу – женщины собирают летом, тоже самостоятельно. Для фирменного – самого дорогого и популярного мыла – используют пепел сухостоев.

С организацией производства женщинам помогли японские волонтеры. С реализацией – японские инвесторы.

Самый дешевый брусочек такого мыла стоит 40 гривен в переводе на украинские деньги. Самый дорогой – более ста. А местный старинный рецепт мыла сейчас охраняют наравне с государственными тайнами.

Напомним, жительница Новосибирска Мария Водостоева начала делать мыло в форме бюстов президента РФ Владимира Путина.

Ранее мы писали, что женщины из Саудовской Аравии теперь могут открывать свои собственные предприятия без согласия мужа или родственника-мужчины, поскольку королевство стремится расширить быстрорастущий частный сектор в экономике.
бизнес, Япония, мыло, производство, Кыргызстан
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: NHK

В Японии запустили самую маленькую в мире ракету-носитель

3 Февраля, 21:03

Страна потратила на разработку и запуск ракеты примерно 3,6 млн долларов

Запад

Фото: vismar-aqua.com

В Черновицкой области мужчина превратил место свалки в "жилье" для форели

22 Декабря 2017, 12:15

Предприниматель обеспечил рыбой весь регион
Загрузка...

Бизнес

Фото: tarosys / Wikipedia

Кабмин изменил таможенные правила для бизнеса

22 Ноября 2017, 16:03

В Минфине рассчитывают, что контроль за операциями начнет происходить на самом деле, а не "на бумаге"

Бизнес

www.marieclaire.ru

Советы начинающим предпринимателям: ищем личного помощника

3 Декабря 2017, 07:33

О подводных камнях поиска помощника рассказывает автор курса Smart Assistant Петр Синегуб

Бизнес

Производство вина достигло 50-летнего минимума. Фото из открытых источников

Производство вина в мире упало до 50-летнего минимума

25 Октября 2017, 05:22

По мнению экспертов, негативное влияние на размеры урожая винограда оказала погода

Бизнес

В Украине стали выпускать больше шоколада

25 Октября 2017, 16:34

Производство сладкого печенья и вафель тоже увеличилось в январе-сентябре 2017 года
Загрузка...