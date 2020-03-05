Сирия утверждает, что Израиль выпустил ракеты по ее территории

Израиль наносит удары из воздушного пространства Ливана и со стороны Голанских высот

Средства противовоздушной обороны Сирии отражают ракетные атаки Израиля на город Хомс и провинцию Кунтейра.

Об этом сообщили сирийские СМИ.

Израиль наносит удары из воздушного пространства Ливана и со стороны Голанских высот, отмечается в сообщениях.

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Пока сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

ВВС Израиля периодически атакуют сирийские военные объекты, концентрируя удары на позиции иранских военных в Сирии.

Ранее сообщалось. что резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полетит в Москву на переговоры со своим российским визави. Хотя ранее в Кремле говорили, что этот день в графике Владимира Путина занят другими встречами. После гибели 33 турецких военных в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск в провинции Идлиб, отношения Москвы и Анкары резко ухудшились. Нынешний кризис, по словам экспертов, опаснее, чем в 2015 году, когда Турция сбила российский Су-24.

Эрдоган уже сказал Путину "уйти с дороги" в Сирии, развернув против проасадовских сил в Идлибе, которых поддерживает Москва, военную операцию "Весенний щит".

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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