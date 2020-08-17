Сказка становится былью: в Японии с 2023 года запускают аэротакси

Пока воздушное такси рассчитано только на одного пассажира

Японская компания SkyDrive планирует начать с 2023 года коммерческую эксплуатацию одноименного аэроавтомобиля.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на The Japan Times.

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SkyDrive – двухместное аэротакси, в котором может разместиться только один пассажир и пилот. Это автомобиль типа eVTOL – вертикального взлета и посадки.

"Аппарат разрабатывают с 2017 года, его габариты – 3,6 метра в длину, 1,7 – в ширину, 1,1 – в высоту. Он сможет развивать скорость до 100 километров в час с максимальной дальностью полета на одном заряде в несколько десятков километров. В высоту он взлетать до 50 метров. Грузоподъемность – 400 килограммов", – сообщает издание.

Первый пилотируемый полет автомобиля SkyDrive прошел в декабре 2019 года, демонстрационный полет планируют провести уже этим летом.

Компания представила видео, на котором смоделировано будущее движение на воздушных дорогах.

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Что интересно, именно правительство Японии частично финансирует проект и настаивает на коммерческом запуске уже в 2023 году, поскольку его цель – уменьшить пробки в крупных городах, сделать доступнее горные районы и населенные пункты на небольших островах.

Гендиректор SkyDrive Inc. Томихиро Фукадзава уверен, что к 2050 году можно будет за 10 минут добраться в необходимое место в пределах 23 районов Токио.

Напомним, Илон Маск подтвердил, что Tesla планирует два новых электромобиля, которые будут выпущены после бронированного электрического пикапа Cybertruck. В компании говорят о разработке "компактного электромобиля и "электрокара повышенной вместимости".

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