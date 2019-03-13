Скорпион пробрался в самолет и укусил пассажирку во время рейса

Фото: Pixabay

Скорпион пробрался в самолет и укусил пассажирку во время рейса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/865/54e/5c886554ef948.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/865/54e/5c886554ef948.jpg 2019-03-13T04:06:03+02:00 Другие страны

Пассажирка канадской авиакомпании Air Transat пожаловалась, что во время перелета ее укусил скорпион. Об истории написал CBC News.

Студентка Куин Мальтис летела на рейсе Тронто — Калгари и внезапно ощутила какое-то шевеление в нижней части спины. Девушка проигнорировала его, подумав, что дело в кондиционере. "Как только свет перед посадкой потушили, я почувствовала острую боль в пояснице и поняла, что кто-то меня укусил", — поделилась Мальтис.

После этого девушка отстегнула ремень безопасности, вскочила с кресла и увидела скорпиона. "В моем свитере был скорпион. Он сидел на моей спине последние 30 минут… Размером около 10 сантиметров. Что он делал в канадском самолете?", — рассказала она о начавшейся панике.

Подошедшая стюардесса сперва попыталась убедить пассажирку, что в ее спину врезался фантик от жвачки, однако вскоре сама заметила насекомое между сидениями.

После посадки врачи проводили Мальтис из самолета в терминал, осмотрели укус и заключили, что ее жизни ничто не угрожает. "У меня была настоящая паническая атака. Я просто не могла успокоиться", — вспоминает Мальтис.

Сотрудники авиакомпании поймали скорпиона сразу после того, как все пассажиры покинули лайнер. "Это крайне редкая ситуация, но, к сожалению, она может возникнуть. Наши сотрудники следовали правилам и провели полный осмотр самолета", — прокомментировал инцидент представитель Air Transat.

В феврале крупный скорпион забрался в самолет авиакомпании Lion Air, летевший из Пеканбару в Джакарту. Увидев скорпиона, пассажиры отошли от него подальше. Сотрудники не могли подобраться к нему, поскольку в салоне начался хаос. Когда они дошли до нужного ряда, скорпион уже заполз за полку.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Скорпион пробрался в самолет и укусил пассажирку во время рейса". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.