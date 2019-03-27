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Следователь рассказал подробности поимки Чикатило

Сегодня, 04:01

По словам Костоева, Чикатило был неглуп, хитер и изворотлив

Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео.
Следователь рассказал подробности поимки Чикатило //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ad9/da7/5c9ad9da7c0a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ad9/da7/5c9ad9da7c0a4.jpg Другие страны По словам Костоева, Чикатило был неглуп, хитер и изворотлив

Следователь по делу Андрея Чикатило - Исса Костоев - рассказал, как ему удалось вычислить серийного убийцу при отсутствии весомых улик. Соответствующее в видео во вторник, 26 марта, опубликовано на Уoutube.

По словам Костоева, Чикатило был неглуп, хитер и изворотлив.

"Ошибки, допущенные на первоначальной стадии расследования, дали возможность на протяжении 12 лет преступнику Чикатило совершать тягчайшие преступления", - сказал он.

Следователь признался, что сложнее всего было разговорить маньяка. Дело в том, что в те времена улики против него были шаткими из-за отсутствия процедуры исследования ДНК.

Костоев пришел к выводу, что там, где совершались убийства, Чикатило был в командировках.

"Этим фактом Костоев поставил хитрому убийце настоящий мат, и тогда Чикатило заговорил", – говорится в сюжете.

Андрей Чикатило – серийный убийца, педофил, некрофил и каннибал. По версии следователей, первое убийство он совершил в 1978 году в Шахтах. Серия преступлений началась в 1982 году. Чаще всего жертвами Чикатило становились дети.

Убийцу удалось арестовать только в 1990 году, его приговорили к смертной казни.

Всего следствию удалось доказать 53 совершенных Чикатило убийства с 1978 по 1990 год. Сам преступник сознался в 56 убийствах. В результате ошибок следователей и экспертов был расстрелян невинный человек.

Как сообщалось, в колонии, в которой 4 ноября умер пологовский маньяк Ткач, несколько лет назад умер "от сердца" маньяк Анатолий Оноприенко, которому доказали 52 убийства. После этого самым кровавым стал Ткач.

Наша газета была первой, которой удалось встретиться с маньяком, когда он был еще под следствием, в 2007 году. Сергей был весьма словоохотливым, ничего не скрывал, свои мотивы объяснял путано. Вспоминал о работе на Севере, где приходилось есть собак... И был убежден, что сидеть будет долго, но не всю жизнь, собирался выйти на волю в 98 лет.

А в России вынесли приговор 53-летнему Михаилу Попкову, который получил в СМИ прозвище "ангарский маньяк" (от названия города Ангарск, где жил убийца) – на его счету 82 доказанных убийства, что даже больше, чем у печально известного Андрея Чикатило, который до сих пор считался самым страшным маньяком России и СССР.

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Тег маньяк, следователь, поимка, чикатило, серийный убийца

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