Смертельное ДТП: в Китае водитель авто наехал на толпу, есть погибшие
Водитель был застрелен полицией
Минимум шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в китайской провинции Хубэй. Об этом сообщил телеканал Си-джи-ти-эн. По его данным, водитель был застрелен полицией.
Ранее мы писали о том, что в Токио произошла попытка теракта: в толпу въехал автомобиль. Улица Такешита была перекрыта для автомобилей, по ней шли люди в храм на молитву. В результате наезда повреждения получили девять человек. Водитель попытался скрыться, однако был задержан правоохранителями.
Напомним, ранее грузовой автомобиль въехал в группу людей в городе Мюнстер(земля Северный Рейн – Вестфали ФРГ). Тогда несколько человек погибли, 30 пострадали.
Кроме того, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря 2016 года погибли 12 человек, еще 49 человек получили ранения. Позже стало известно, что в кабине грузовика было найдено тело польского водителя авто, тогда как нападавшему удалось скрыться. В числе погибших оказался украинец, семье которого пообещали выплатить 10 тысяч евро.
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