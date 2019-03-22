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Смертельное ДТП: в Китае водитель авто наехал на толпу, есть погибшие

Сегодня, 04:34

Водитель был застрелен полицией

Фото: Pixabay
Смертельное ДТП: в Китае водитель авто наехал на толпу, есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/05f/899/5c905f89915d0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/05f/899/5c905f89915d0.jpg Другие страны Водитель был застрелен полицией

Минимум шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в китайской провинции Хубэй. Об этом сообщил телеканал Си-джи-ти-эн. По его данным, водитель был застрелен полицией.

Ранее мы писали о том, что в Токио произошла попытка теракта: в толпу въехал автомобиль. Улица Такешита была перекрыта для автомобилей, по ней шли люди в храм на молитву. В результате наезда повреждения получили девять человек. Водитель попытался скрыться, однако был задержан правоохранителями.

Напомним, ранее грузовой автомобиль въехал в группу людей в городе Мюнстер(земля Северный Рейн – Вестфали ФРГ). Тогда несколько человек погибли, 30 пострадали. 

Кроме того, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря 2016 года погибли 12 человек, еще 49 человек получили ранения. Позже стало известно, что в кабине грузовика было найдено тело польского водителя авто, тогда как нападавшему удалось скрыться. В числе погибших оказался украинец, семье которого пообещали выплатить 10 тысяч евро.

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Тег авария, ДТП, Китай, жертвы, погибшие, толпа

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Источник:

ТАСС

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