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Солнечное затмение 2 июля: смотреть онлайн

2 июля, 23:24

Большая часть солнечного затмения произойдет в южной части Тихого океана

Фото: AFP

В мире началось уникальное астрономическое явление – солнечное затмение. Украинцы не смогут увидеть его воочью, но смогут следить с помощью онлайн-трансляций.

Полное солнечное затмение 2019 года затмит небо над Южной Америкой. Большая часть затмения произойдет в южной части Тихого океана. Лунная тень заденет территории Чили и Аргентины.

По сообщению NASA, частичное солнечное затмение будет видно жителям Боливии, Перу, Эквадора, Парагвая и Уругвая, а также в отдельных регионах Бразилии, Колумбии, Панамы и Венесуэлы.

Солнечное затмение началось в 22:23 по киевскому времени, когда лунная тень коснулась земли в Южной Америке на западном побережье, около Ла Серена, Чили. Затем тень достигнет чилийского города Ла-Серена. Оттуда полное затмение последует на юго-восток и закончится около Часкомуса в восточной аргентинской провинции Буэнос-Айреса. 

Добавим, что частичное лунное затмение пройдет 16-17 июля 2019 года.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя делать во время солнечного затмения

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Тег затмение, онлайн, трансляция, солнечное затмение

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