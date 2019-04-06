Совбез ООН призвал избежать военного столкновения в Ливии
Военного пути разрешения конфликта не может быть
Совет Безопасности ООН обратился с призывом к Ливийской национальной армии, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, избежать военного столкновения. Об этом говорится в заявлении совета по итогам экстренного закрытого заседания по Ливии. Текст заявления озвучил председатель Совбеза в апреле — постпред Германии Кристоф Хойсген.
"Совет Безопасности выразил обеспокоенность военной активностью в Ливии, — сказал он. — Члены Совета Безопасности призывают войска национальной армии избежать военного столкновения. Военного пути разрешения конфликта не может быть".
Встреча совета продолжалась более двух часов, с докладом перед членами Совбеза по видеосвязи из Триполи выступил спецпредставитель генерального секретаря по Ливии Гасан Саламе.
Эскалация в Ливии совпала с визитом туда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В Ливии он провел встречи с представителями Правительства национального согласия, а также с фельдмаршалом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, который объявил о выдвижении военных сил в Триполи.
В Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.
Ранее в Ливии нашли тела десятков христиан, казненных ИГИЛ. 34 эфиопских христианина были убиты в 2015 году.
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