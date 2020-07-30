Специалисты не исключают влияние сезонного фактора на распространение коронавируса

Но в ВОЗ гипотеза о сезонном характере коронавируса не находит подтверждения

Динамика распространения коронавируса в Бразилии неодинакова в различных регионах страны и зависит от погодно-климатических условий. Об этом заявил замминистра здравоохранения южноамериканской республики Арналду Коррейя ди Медейрус, – пишет ТАСС.

Реклама

"Заболевание COVID-19 ведет себя по-разному в различных регионах страны, что объясняется ее размерами и сменой времен года. Сейчас у нас зима, что очевидным образом благоприятствует развитию респираторных заболеваний. В тех штатах, где отмечается более значительное сезонное падение температуры, мы видим, что и заболевание проявляется наиболее выраженным образом", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Как уточнил чиновник, в частности, в центре и на западе страны отмечается самый высокий рост числа заразившихся. На юге за тот же период на 18% увеличилось число смертей из-за коронавируса по отношению к предыдущей неделе, что также выше, чем в других регионах.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что гипотеза о сезонном характере коронавируса не находит подтверждения, обратив внимание на быстрое распространение инфекции в ряде стран, находящихся на разных широтах и проходящих через разные сезоны, как в Северном, так и Южном полушарии. По ее мнению, распространению коронавируса могут благоприятствовать большие скопления людей, при которых не соблюдается физическое дистанцирование.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим числом инфицированных (2 553 265) и смертей (90 134) в результате заражения, уступая лишь США.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама