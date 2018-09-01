США подготовили список целей для ударов в случае химатаки в Сирии

Решение об ответных действиях на готовящуюся химатаку пока не принято, но, по словам источника, военные "могут ответить очень быстро"

Сотрудники военной разведки США подготовили список объектов, по которым будет нанесен ракетный удар, если сирийский диктатор Башар Асад вновь применит химическое оружие против повстанцев. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, на этих объектах власти Сирии могут хранить химическое оружие.

Решение об ответных действиях на готовящуюся химатаку пока не принято, но, по словам источника, военные "могут ответить очень быстро", и если Трамп решится на это, то заранее собранные данные передадут Пентагону.

Особое беспокойство вызывает продвижений войск Асада к провинции Идлиб, где находится опорный пункт оппозиции.

По данным CNN, Дамаск намерен использовать химоружие в случае, если повстанцы окажут сопротивление.

Напомни, в ответ на химическая атака сил диктатора Башара Асада на город Дума в Сирии в апреле Вооруженные силы США нанесли массированный удар по объектам военной химической инфраструктуры сирийского режима. В операции были задействованы боевые корабли и стратегические бомбардировщики.

Как заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, это был "одноразовый удар", который включает в себя очень мощный месседж для Асада. Глава Пентагона уточнил, что ракеты были нацелены на объекты разработки и производства химического оружия режима Асада. Среди них – научно-исследовательский центр под Дамаском, где разрабатывался и тестировался этот вид вооружений. Второй объект – хранилище химического оружия к западу от Хомса, которое "было основным местом сосредоточения сирийских запасов газа" зарин ", а также производственного оборудования.

Третья цель располагалась рядом со складом вблизи Хомса и представляла собой, как хранилище для хранения химического оружия, так и "важный командный пункт".

В Пентагоне также подтвердили, что на этот раз по целям было направлено около 120 ракет, что вдвое больше, чем при ударе из американских эсминцев по авиабазе Шайрат в апреле 2017 года, когда было уничтожено 20 процентов сирийский авиации.

Напомним, ранее Белый дом выдвинул обвинение России по применении химоружия в Сирии.