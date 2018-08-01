Стала известна дата президентских выборов в Грузии

Принято решение о назначении даты проведения выборов 28 октября 2018 года

Очередные президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября этого года. Об этом заявил действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили, сообщает "Грузия Online".

"Принято решение о назначении даты проведения выборов 28 октября", – сказал Маргвелашвили.

По его словам, это решение принято по итогам консультаций с премьер-министром Мамукой Бахтадзе.

Это последние президентские выборы в стране, которые будут проходить путем прямого голосования. В будущем президента будут избирать 300 делегатов.

Напомним, президент Грузии Георгий Маргвелашвили 2 апреля подписал утвержденные парламентом поправки к ранее принятой новой редакции Конституции.

Ключевые изменения в Основной закон касаются избирательной системы. Избирательную реформу стране настоятельно рекомендовала Венецианская комиссия.

Также парламент Грузии 23 марта утвердил в окончательном, третьем, чтении новую редакцию Конституции. Она предусматривает переход республики на парламентское правление. До этого страна была президентской республикой.

Ранее Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции по делу о злоупотреблении экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили служебными полномочиями.