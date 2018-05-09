Сталин хотел спровоцировать войну в Европе: историк о причинах Второй мировой

Подготовка Сталина к победоносной мировой войне началась с так называемой "индустриализации" в 1927 году

Строительство военной промышленности в СССР при Сталине шло для того, чтобы через 10 лет была создана гигантская механизированная армия, самая большая в мире и способная победить армии всех возможных противников вместе взятых. Об этом историк и исследователь сталинизма Дмитрий Хмельницкий рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Так и вышло. Гитлер намного позже начал проявлять агрессию, и аппетиты его были значительно скромнее. Гитлер надеялся избежать мировой войны, он только шантажировал ею Запад, полагая, что западный мир проглотит его наглые оккупации территорий соседних стран, как это поначалу произошло с чешскими Судетами. А вот Сталин был заинтересован как раз в том, чтобы мира не было вовсе. Ему было важно спровоцировать войну в Европе и выждать удобный момент, чтобы вступить в нее самому", – отметил историк.

По словам Хмельницкого, с территории СССР Сталин не мог инициировать войну в Европе. Для этого ему нужен был союзник.

"Сталину удалось подговорить Гитлера начать совместный захват Европы. После заключения пакта, дележа Польши и захвата Прибалтики Сталин сразу же начал подготовку к нападению на Германию и западную Европу, в то время как Гитлер думал, что обеспечил себе надежный тыл. Но для Сталина пакт был временной уловкой. Гитлер начал готовить план "Барбаросса" в том момент, когда понял, что Сталин совершенно не намерен соблюдать пакт 1939 года и планирует напасть на Германию тогда, когда ей будет особенно тяжело. Поэтому он попытался разрубить Гордиев узел таким образом", – говорит Дмитрий Хмельницкий.

Историк подчеркнул, что Сталин просто немножко ошибся в расчетах, определяя срок нападения.

"Впрочем, оба ошиблись в расчетах. Если бы Сталину удалось предупредить нападение Гитлера, то трудно себе представить, как бы выглядела Европа через полгода. Сталин вполне мог бы стоять на Ла-Манше. Гитлер тоже точно не знал, когда именно Сталин собирается нападать, хотя Генеральный штаб в мае-июне 1941-го предупреждал правительство, что это может произойти в любой момент", – рассказал исследователь.

Напомним, по мнению Дмитрия Хмельницкого советский диктатор Иосиф Сталин был куда опаснее своего германского "коллеги" Адольфа Гитлера.

В свою очередь Дмитрий Хмельницкий говорил, что на самом деле Сталин не очень популярен в России. А его "героизация" – это часть пропаганды, как пропаганда культа личности.

Полный текст читайте на сайте "Сегодня": "У Второй мировой был один главный инициатор – Советский Союз": интервью с историком Дмитрием Хмельницким.