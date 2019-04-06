Стороны конфликта в Ливии отказались от предложения Гутерриша встретиться

Встреча Гутерриша с Хафтаром была "разочаровывающей", а фельдмаршал вел себя "вызывающе".

Фото: AFP

Стороны конфликта в Ливии отказались от предложения Гутерриша встретиться //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/98b/23d/5c498b23d1f18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/98b/23d/5c498b23d1f18.jpg 2019-04-06T05:06:41+03:00 Другие страны Встреча Гутерриша с Хафтаром была «разочаровывающей», а фельдмаршал вел себя «вызывающе».

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отказался от предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести встречу с главой столичного правительства Фаизом Сараджем в Женеве. Об этом сообщил в субботу телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на дипломатические источники в Совете Безопасности ООН.

По их словам, глава триполийского кабмина, с которым генсек провел консультации в четверг в Триполи, согласился встретиться с фельдмаршалом при условии "прекращения боевых и подстрекательских действий". "В то же время Хафтар отклонил это предложение", — отметили дипломаты.

Кроме того, телестанция указывает на то, что спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе уведомил Совбез о том, что состоявшаяся в пятницу в Бенгази встреча Гутерриша с Хафтаром была "разочаровывающей", а фельдмаршал вел себя "вызывающе". Эмиссар ООН, по утверждению "Аль-Джазиры", выразил обеспокоенность тем, что "столкновения могут распространиться за пределы Триполи на другие части страны". Он также подтвердил, что остается в Ливии, чтобы "принять решение о возможности созыва" Общенациональной конференции по межливийскому диалогу под эгидой ООН, намеченному на 14–16 апреля в Гадамесе.

Ранее по итогам созванного по инициативе Великобритании и прошедшего в закрытом режиме экстренного заседания по Ливии в пятницу СБ ООН выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в этом североафриканском государстве, обратившись с призывом к Хафтару избежать вооруженного противостояния и указав на то, что "военного решения конфликта быть не может". Встреча совета продолжалась более двух часов, с докладом перед членами Совбеза по видеосвязи из Триполи выступил Саламе.

В Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.

Ранее в Ливии нашли тела десятков христиан, казненных ИГИЛ. 34 эфиопских христианина были убиты в 2015 году.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Стороны конфликта в Ливии отказались от предложения Гутерриша встретиться". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.