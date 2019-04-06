Стороны конфликта в Ливии отказались от предложения Гутерриша встретиться
Встреча Гутерриша с Хафтаром была "разочаровывающей", а фельдмаршал вел себя "вызывающе".
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отказался от предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести встречу с главой столичного правительства Фаизом Сараджем в Женеве. Об этом сообщил в субботу телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на дипломатические источники в Совете Безопасности ООН.
По их словам, глава триполийского кабмина, с которым генсек провел консультации в четверг в Триполи, согласился встретиться с фельдмаршалом при условии "прекращения боевых и подстрекательских действий". "В то же время Хафтар отклонил это предложение", — отметили дипломаты.
Кроме того, телестанция указывает на то, что спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе уведомил Совбез о том, что состоявшаяся в пятницу в Бенгази встреча Гутерриша с Хафтаром была "разочаровывающей", а фельдмаршал вел себя "вызывающе". Эмиссар ООН, по утверждению "Аль-Джазиры", выразил обеспокоенность тем, что "столкновения могут распространиться за пределы Триполи на другие части страны". Он также подтвердил, что остается в Ливии, чтобы "принять решение о возможности созыва" Общенациональной конференции по межливийскому диалогу под эгидой ООН, намеченному на 14–16 апреля в Гадамесе.
Ранее по итогам созванного по инициативе Великобритании и прошедшего в закрытом режиме экстренного заседания по Ливии в пятницу СБ ООН выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в этом североафриканском государстве, обратившись с призывом к Хафтару избежать вооруженного противостояния и указав на то, что "военного решения конфликта быть не может". Встреча совета продолжалась более двух часов, с докладом перед членами Совбеза по видеосвязи из Триполи выступил Саламе.
В Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.
Ранее в Ливии нашли тела десятков христиан, казненных ИГИЛ. 34 эфиопских христианина были убиты в 2015 году.
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