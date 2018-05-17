Страны Балтии попросили США прислать больше авиации и кораблей

В странах Балтии министры иностранных дел обсудили вместе с советником президента США Джоном Болтоном проблему региональной ПВО, а также усиление батальонов натовской авиации и флота. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Сейчас у нас есть силы передового базирования и определенный ограниченный, но международный контингент является помощью нашей безопасности. Мы говорим не только о сухопутных силах, в будущем мы бы хотели хотя бы перспективу того, чтобы в это были вовлечены военно-морские силы и военно-воздушные", – сказал после состоявшейся в Вашингтоне встречи агентству BNS Линкявичюс.

Он утверждает, что в процессе подготовки к июльскому саммиту НАТО, министры обсудили с Болтоном возможности улучшения процедуры принятия решений в альянсе и передвижения сил в странах блока.

"Есть пробелы в наших силах, которые наиболее значительным примером может служить противовоздушная оборона, и мы не очень можем компенсировать это национальными силами, хотя уделяем этому внимание и ресурсы. Здесь мы полагаемся на НАТО, а от США надеемся получить понимание и помощь в этой сфере", – добавил министр.

По словам министра, встреча с Болтоном, который начал работать на этом посту несколько недель назад, позволяет надеяться на прекрасное сотрудничество.

Международные батальоны НАТО в странах Балтии и Польше размещены в 2017 году. Альянс утверждает, что таким образом реагирует на агрессию России в Украине. В Москве утверждают, что действия блока ставят под угрозу безопасность России.

В прошлом году НАТО развернуло четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии, тогда как американские военные отправили батарею Patriot в Литву для учений. Система была развернута в Литве в рамках учений Tobruq legacy 2017, которые прошли с 11 по 22 июля.

Вице-президент США Майк Пенс в июле прошлого года говорил о возможности развертывания Patriot в соседней Эстонии.

Ранее ужо сообщалось, что у границ России могут появиться американские противоракетные системы.