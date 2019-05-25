Страшный пожар в Индии: погибли два десятка школьников

Чтобы спастись, люди прыгали из окон четвертого этажа

REUTERS/Stringer.

В индийском городе Сурат (штат Гуджарат) в коммерческом здании возник пожар, жертвами которого стали два десятка молодых людей.

Инцидент произошел в пятницу, 24 мая, сообщает телеканал NDTV, большинство погибших — подростки 14-17 лет.

Пожар вспыхнул в многоэтажном комплексе на третьем и четвертом этажах, где занимались учащиеся курсов по подготовке к экзаменам. По свидетельству очевидцев, люди прыгали из окон. На место прибыли около 20 пожарных расчетов.

Как указывает телеканал, в здании не было пожарной лестницы. По предварительной информации, владельцы здания скрылись. Местные власти объявили о выплате компенсаций семьям погибших.

После инцидента власти Гуджарат объявили срочную проверку всех школ, колледжей и частных курсов по подготовке абитуриентов, сообщил прессе главный министр Гуджарата Виджай Рупани.

REUTERS/Stringer

Напомним, годом ранее, в марта 2018-го, в российском Кемерово возник пожар в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 64 человека. Согласно официальным данным, из 64 жертв погиб 41 ребенок. Однако жители города все равно уверены, что погибших значительно больше.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Страшный пожар в Индии: погибли два десятка школьников". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"