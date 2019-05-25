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Страшный пожар в Индии: погибли два десятка школьников

25 мая, 08:17

Чтобы спастись, люди прыгали из окон четвертого этажа

REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer.

В индийском городе Сурат (штат Гуджарат) в коммерческом здании возник пожар, жертвами которого стали два десятка молодых людей.

Инцидент произошел в пятницу, 24 мая, сообщает телеканал NDTV, большинство погибших — подростки 14-17 лет.

Пожар вспыхнул в многоэтажном комплексе на третьем и четвертом этажах, где занимались учащиеся курсов по подготовке к экзаменам. По свидетельству очевидцев, люди прыгали из окон. На место прибыли около 20 пожарных расчетов.

Как указывает телеканал, в здании не было пожарной лестницы. По предварительной информации, владельцы здания скрылись. Местные власти объявили о выплате компенсаций семьям погибших.

После инцидента власти Гуджарат объявили срочную проверку всех школ, колледжей и частных курсов по подготовке абитуриентов, сообщил прессе главный министр Гуджарата Виджай Рупани.

REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer

Напомним, годом ранее, в марта 2018-го, в российском Кемерово возник пожар в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 64 человека. Согласно официальным данным, из 64 жертв погиб 41 ребенок. Однако жители города все равно уверены, что погибших значительно больше.

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Тег Индия, пожар, дети, жертвы, школьники, подростки

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ТАСС

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