Судно на батарейках собирается переплыть Северно-Ледовитый океан

Корабль сможет взять на борт около 500 пассажиров

Из Норвегии в экологический круиз отправится первый в мире лайнер, который частично питают аккумуляторные батареи. Судно может взять на борт полтысячи пассажиров.

Корабль специально построен для выживания в суровых климатических условиях. В частности – для путешествия Северно-Ледовитым океаном.

Читайте также Видеошок: как атомная подводная лодка пробивает полярный лед

На днях судно отправится из норвежского города Тромсе в Арктику, пройжет до Аляски, а уже оттуда отправится на юг. И в октябре, согласно плану, проплывет вдоль берегов Антарктиды. И хотя исключительно на электрической энергии гибридный корабль может плыть не более часа, экологи говорят : новый мотор значительно сэкономит топливо и уменьшит выбросы диоксида углерода на 20 процентов.

Ранее "Сегодня" писали о том, что свои виды на Арктику имеет Китай. В Поднебесной хотят создать Полярный Шелковый путь. Он позволит Китаю доставлять грузы в Европу морем значительно быстрее, чем сейчас. Пресс-канцелярия Госсовета КНР даже обнародовала первую "Белую книгу" об арктической политике Китая, в которой говорится, что Пекин является важной заинтересованной стороной в делах Арктики.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Судно на батарейках собирается переплыть Северно-Ледовитый океан". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"