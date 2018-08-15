Теракт в академии в Кабуле: погибли 48 человек

Еще 67 человек получили ранения разной степени тяжести

В столице Афганистана прогремел взрыв возле одного из образовательных центров. В результате теракта погибли 48 человек. Об этом сообщает Reuters.

Еще как минимум 67 человек получили ранения разной степени тяжести. Ранее сообщалось о 37 погибших и более 40 пострадавших.

Террорист-смертник подорвал себя в 18-м полицейском округе в районе Дашт-е-Барчи близ местного образовательного центра.

Афганское движение "Талибан" заявило, что оно не причастно к теракту.

Напомним, в субботу, 16 июня, прогремели взрывы во время встречи талибов и афганских вооруженных сил в афганском городе Нангархар.

Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. Теракт произошел после того, как президент Афганистана Ашраф Гани объявил о продлении правительством режима прекращения огня с Талибаном.

Среди жертв были мирные граждане, афганские военные и члены Талибана. Кроме объявления о перемирии, они отмечали конец мусульманского священного месяца Рамадан.

Кроме того, 17 июня, в результате другого взрыва близ губернаторского комплекса в провинции Нангархар погибли 10 человек, еще 30 получили ранения.