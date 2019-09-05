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Турция готова открыть двери для беженцев в Европу – Эрдоган

5 сентября, 13:17

Президент Турции требует от Запада предоставить поддержку для создания зоны безопасности в Сирии

/ Фото: AFP

Турция готова открыть двери для беженцев в Европу, если не получит необходимую поддержку от Запада. Об этом заявил в четверг президент республики Тайип Эрдоган. Трансляцию его выступления, состоявшегося в Анкаре, вел телеканал "А хабер".

"Либо вы поддержите нас в вопросе создания зоны безопасности в Сирии, либо мы будем вынуждены открыть наши пограничные переходы. Либо вы оказываете нам поддержку, либо никто ни о чем не должен будет сожалеть. Мы бы хотели разместить 1 млн беженцев в зоне безопасности", - отметил Эрдоган.

Президент Турции также вновь заявил о намерениях "приступить к формированию зоны безопасности в Сирии до конца сентября". 31 августа Эрдоган сообщил, что ВС республики могут через несколько недель самостоятельно приступить к реализации плана действий по установлению зоны безопасности.

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Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС республики.

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Ранее сообщалось, что Евросоюз перечислил Турции 5,6 из 6 млрд евро, обещанных за закрытие границ страны для стремящихся в Европу мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

На волне острого миграционного кризиса 2015 года Евросоюз пообещал Турции 6 млрд евро на покрытие связанных с приемом мигрантов издержек в обмен на закрытие своих границ для мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, стремящихся в Европу. Помимо денег, Брюссель пообещал Анкаре активизировать переговоры о безвизовом режиме, чего не было сделано в связи с отказом Турции смягчать свое антитеррористическое законодательство. Кроме того, Брюссель пообещал ускорить переговоры по приему Турции в ЕС, которые к настоящему моменту оказались фактически заблокированными, в том числе под предлогом нелегальной геологоразведочной деятельности Турции на шельфе Кипра.

Закрытие Турцией своих границ в 2016 году позволило приостановить восточный маршрут, по которому мигранты попадали в ЕС через Турцию, Грецию и страны Балкан. Западный же миграционный маршрут – через Ливию и Средиземное море – в Италию продолжает действовать до сих пор.

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Турция мигранты Эрдоган

Источник: ТАСС

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