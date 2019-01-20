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У берегов Чили произошло мощное землетрясение

Сегодня, 07:51

Магнитуда подземных толчков составила 6,8 баллов

Фото из открытых источников.
Фото из открытых источников..
У берегов Чили произошло мощное землетрясение //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/40a/7ca/5c440a7ca5660.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/40a/7ca/5c440a7ca5660.jpg Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 6,8 баллов

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным службы, эпицентр землетрясения находился в 29 километрах к юго-западу от прибрежного города Кокимбо, население которого составляет более 148 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 54 километров.

На данный момент данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали. Угроза цунами также не объявлялась.

Напомним, что мощное землетрясение магнитудой 7,2 также произошло на востоке Перу, недалеко от границы с Бразилией.

Кроме того, не так давно землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов американского штата Аляска. Эпицентр подземных толчков находился в 54 км к юго-западу от вулкана Танага в системе Алеутских островов и 129,5 км от города Адак.

Также сообщалось, что в этот же день как минимум девять землетрясений были зарегистрированы на юге Мексики менее чем за 4 часа. Самый мощный толчок — магнитудой 4,2 — произошел в 16 км от населенного пункта Крусесита на глубине 5 км.

Чили, землетрясение, магнитуда

Вы сейчас просматриваете новость " У берегов Чили произошло мощное землетрясение". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

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