У берегов Чили произошло мощное землетрясение
Магнитуда подземных толчков составила 6,8 баллов
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По данным службы, эпицентр землетрясения находился в 29 километрах к юго-западу от прибрежного города Кокимбо, население которого составляет более 148 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 54 километров.
На данный момент данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали. Угроза цунами также не объявлялась.
Напомним, что мощное землетрясение магнитудой 7,2 также произошло на востоке Перу, недалеко от границы с Бразилией.
Кроме того, не так давно землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов американского штата Аляска. Эпицентр подземных толчков находился в 54 км к юго-западу от вулкана Танага в системе Алеутских островов и 129,5 км от города Адак.
Также сообщалось, что в этот же день как минимум девять землетрясений были зарегистрированы на юге Мексики менее чем за 4 часа. Самый мощный толчок — магнитудой 4,2 — произошел в 16 км от населенного пункта Крусесита на глубине 5 км.
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