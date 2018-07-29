У самолета пробито колесо: в Египте вновь "застряли" около 200 украинских туристов

Сегодня, 11:30

Join Up заверяет, что украинцы расселены по отелям и обеспечены всем необходимым, к вечеру вернутся во Львов

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Около 200 украинских отдыхающих в Египте в субботу 28 июля не смогли покинуть страну и вылететь в Украину. Об этом сообщила спикер туроператора Join Up Екатерина Резниченко.

"Все задержки рейсов связаны с определенными причинами. В данном случае причиной стало то, что у самолета пробилось колесо. Соответственно требовалось время, чтобы его привезти из другой страны", – сказала она.

Туристов вывезли из аэропорта, расселили по отелям, им предоставили напитки, питание и проживание, заверила представитель туроператора.

Она добавила, что по состоянию на 10:30 утра самолет с новым колесом уже приземлился в аэропорту Хургады.

"Надо еще час-полтора на замену этого колеса, и соответственно туристы сегодня должны вылететь обратно во Львов", – подытожила Резниченко.

Как сообщалось, в апреле чартерный самолет авиакомпании Yan Air, в котором находились 215 украинских туристов не смог вылететь из аэропорта египетского Шарм-Эль-Шейха во Львов по техническим причинам.

Напомним, что в последнее время резко возросло количество случаев, в которых туристы не могут своевременно улететь из Украины на отдых, или наоборот – вернуться домой. В конце июня украинский туристический рынок столкнулся с проблемой задержки рейсов в пиковый летний сезон. 

Во многом ситуации были похожи: пассажирам сообщали о переносе рейса на пару часов, позже – еще на несколько, а потом оставляли без информации о том, когда прибудет долгожданный самолет. В итоге люди часами сидели в аэропортах, ожидая вылета, а задержки перелетов тянулись от шести часов до трех суток, как это было в Тунисе.

В свою очередь Кабинет министров Украины в связи с недавними проблемами, возникшими на рынке туристических услуг, готовит ряд решений, которые будут способствовать устранению неприятных случаев нарушения или невыполнения условий договоров между туркомпаниями и потребителями их услуг.
Египет, вылет, туристы, отмена
Источник:

Украинская правда

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