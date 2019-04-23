Убийцу звезды фильма "На игле-2" Брэдли Уэлша наняли за 13 тысяч долларов
Актера убили из-за дружбы с 32-летним наркобароном Марком Ричардсоном
Убийцу актера и бывшего боксера Брэдли Уэлша, которого 17 апреля застрелили в Шотландии, наняли за 13 тысяч долларов. Как рассказали в полиции, актера убили из-за дружбы с 32-летним наркобароном Марком Ричардсоном.
Как полагают в полиции, гибель актера стала предупреждением для Ричардсона от конкурирующих банд. Сейчас наркобарон отбывает восьмилетний тюремный срок за участие в преступной группировке, продающей в Шотландии оружие и наркотики.
По информации анонимных источников, убийцам Ричардсона пообещали вознаграждение в 65 тысяч долларов.
"За Уэлша — 13 тысяч долларов и 65 тысяч — за Ричардсона. Убийство — это дешево. Есть люди, которые возьмутся на это и за меньшие деньги", — сказал собеседник газеты "Mirror".
Полиция до сих пор разыскивает убийцу Уэлша. Как говорится в ориентировке, злоумышленник был одет в форму для пробежки и бейсбольную кепку, на вид ему 20–30 лет. Рост — около 180 сантиметров, стройный, смуглый.
Актера Брэдли Уэлша убили в центре Эдинбурга (Шотландия) 17 апреля. Мужчине выстрелили в голову возле его дома — он скончался на месте.
Уэлшу было 48 лет, раньше он был профессиональным боксером. В 2017 году он снялся в фильме Дэнни Бойла "Т2 Трейнспоттинг" — это сиквел культового фильма "На игле", в котором также снимались Юэн МакГрегор, Джонни Ли Миллер и Юэн Бремнер.
Уэлш занимался благотворительностью. Перед Рождеством в прошлом году его благотворительная организация подарила велосипеды для учеников начальных классов одной из школ в Шотландии.
По информации источников, Уэлша убили из-за пропажи героина и кокаина на 170 тысяч долларов. Он охранял партию наркотиков, но она исчезла, и актер "должен был ответить" за произошедшее.
Напомним, ранее стало известно, что умерла юная британская актриса Майя-Лесия Нейлор. Девушке было всего 16 лет.
Также в США умерла легендарная бродвейская актриса и певица Кэрол Чэннинг. Женщине было 97 лет.
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