Убийство посла России в Турции: Анкара назвала имена виновных

Виновными следователи считают 28 человек, включая лидерва организации FETО Фетхуллаха Гюлена и высокопоставленных членов движения

Прокуратура Турции подала в суд материалы дела об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре два года назад.

По информации агентства Anadolu, в обвинительном заключении указаны 28 обвиняемых, включая турецкого диссидента и председателя организации FETО Фетхуллаха Гюлена, а также высокопоставленных членов движения – Шериф Али Текелан, Емруллах Услу и Шахин Согют, который был "имамом" Мевлюта Алтынташа, убийцы дипломата.

В документе приводится и причина покушения – нанесение вреда отношениям с Россией.

Кроме того, прокурор обвинила сторонников Гюлена в попытке государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года, а также шпионской и разведывательной деятельность.

Напомним, что посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре. Нападавшего застрелили на месте, а российский посол скончался от полученных ранений.

Ранее мы писали, что по делу об убийстве Карлова задержан глава продюсерской компании Guru Medya Хайреддин Айдынбаш.