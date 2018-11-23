Убийство посла России в Турции: Анкара назвала имена виновных

Вчера, 15:24

Виновными следователи считают 28 человек, включая лидерва организации FETО Фетхуллаха Гюлена и высокопоставленных членов движения

Фото: AFP
Фото: AFP

Прокуратура Турции подала в суд материалы дела об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре два года назад.

По информации агентства Anadolu, в обвинительном заключении указаны 28 обвиняемых, включая турецкого диссидента и председателя организации FETО Фетхуллаха Гюлена, а также высокопоставленных членов движения – Шериф Али Текелан, Емруллах Услу и Шахин Согют, который был "имамом" Мевлюта Алтынташа, убийцы дипломата.

В документе приводится и причина покушения – нанесение вреда отношениям с Россией.

Кроме того, прокурор обвинила сторонников Гюлена в попытке государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года, а также шпионской и разведывательной деятельность.

Напомним, что посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре. Нападавшего застрелили на месте, а российский посол скончался от полученных ранений.

Ранее мы писали, что по делу об убийстве Карлова задержан глава продюсерской компании Guru Medya Хайреддин Айдынбаш.
Турция, убийство, посол, Гюлен, карлов
Источник:

"Сегодня"

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