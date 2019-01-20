Украинцы в мире: чем живут наши в Австралии и Новой Зеландии

Хака на свадьбе, дружба с людьми-киви и штраф за замену лампочки

Технологии. За 4 года в Новой Зеландии Александр некоторых купюр даже не видел — все операции с картой можно сделать через смартфон. Фото: А. Басан.

Украинцы в мире: чем живут наши в Австралии и Новой Зеландии Олег Локтев , Ольга Карась //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/daa/2b8/5c3daa2b805eb.png //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/daa/2b8/5c3daa2b805eb.png 2019-01-20T06:30:00+02:00 Другие страны Хака на свадьбе, дружба с людьми-киви и штраф за замену лампочки

Благодаря песенке "Про Кука" Владимира Высоцкого все думают, что именно австралийские аборигены взяли в плен известного капитана Кука и съели. Истории о другом конце Земли часто обрастают всевозможными слухами. В рамках спецпроекта "Наши в мире" мы пообщались с украинцами из Австралии и Новой Зеландии. Выяснилось, что на самом деле жизнь Кука окончилась на Гавайях. А в Австралии пачка сигарет больше похожа на энциклопедию болезней от курения. Что в Зеландии не используют наличные, подростки красят волосы в зеленый цвет и носят пуховики с вьетнамками, а в аэропорту Окленда вас встретят гномы и дракон. Чтоб проверить это, вам придется потратить от 23 часов и 2000 долларов на полет. Но все очевидцы говорят — оно того стоит!

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Блогер: люди-киви, богатые китайцы и икра ежа

32-летний бизнесмен и блогер Александр Басан уже 4 года живет в Окленде.

"На момент моего переезда о Новой Зеландии было мало информации — только один русскоязычный блог, — вспоминает Александр. — Мне хотелось получить опыт эмиграции, а сюда можно было оформить переезд за короткий период и хорошую стоимость. Я считал удаленность Зеландии преимуществом".

Первые 2,5 года Александр совсем не выезжал из страны, но много путешествовал по острову.

"В выходные я сажусь в машину и еду встречать рассвет на каком-то пляже или выбираю пешеходный маршрут" — делится блогер.

Здесь очень популярны виды отдыха, связанные с природой. Но сейчас мне не хватает близости к цивилизации, ведь из Киева за несколько часов можно добраться в любой город Европы. Из Новой Зеландии даже полет в Азию от 8 часов за 1000 долларов.

"В центре Окленда все чаще появляются вывески с иероглифами, — делится наш герой. — Среди населения много китайцев, которые приехали на отдых или учебу. Здесь они считаются обеспеченным населением. Они покупают недвижимость и дорогие автомобили, поэтому многие бизнесмены ориентируются на них. В отличие от украинцев, местные жители — киви — не придают большого значения роскоши. Никто на Lexus не будет демонстративно "подрезать" водителя на старой Toyota. Однако, в Украине люди сердечнее. И я скучаю по душевному общению. Киви очень приветливые, но подружиться с местными сложно. Тем не менее контакты заводить необходимо. Здесь принято нанимать на работу знакомых людей, в чьей адекватности работодатель уверен. Потому как больше ценятся не технические навыки, а умение быть частью коллектива".

Еще Александр скучает по нашей пицце. Хотя в Зеландии есть свои "хиты" — например, икра ежа.













Пара: вьетнамки зимой и хака

Ирине Воробьевой, интерну-медику, счастливый билет в Новую Зеландию достался благодаря школьным подругам, открывшим брачное агентство в Запорожье:

"Мой будущий муж был один из 7 новозеландцев, которые приехали в Украину найти невест. Но мы с Джеймсом единственные, кто сыграл свадьбу. Позже муж признался, что влюбился в меня благодаря борщу со сметаной, пюре и котлетам, которые я посоветовала ему заказать при первой встрече. Он в свою очередь тоже впечатлил мою маму кулинарным шедевром — десертом "Яблочные крошки". Я нанесла ответный визит через год. В небольшом городе Нейпир я попала в настоящий холостяцкий дом с метровым слоем пыли и горой одежды на диване. Джеймс сделал мне предложение на Рождество. Я подозревала, что кольцо он купил еще в Украине, но ему важно было одобрение родителей. Хотя поначалу они отнеслись ко мне с опаской. Билеты из Украины в Новую Зеландию стоят от 55 тыс. гривен, поэтому моих родственников на свадьбе не было. Мама смотрела церемонию по Skype. Ноутбук стоял на отдельном стульчике. На свадьбе дяди Джеймса в мою честь исполнили национальный маорийский танец с пением — хаку. Это было классное зрелище. Его учат даже в школах. Мы живем возле школы, поэтому часто слышу детские голоса, в унисон кричащие слова хаки. И каждый раз вспоминаю свадьбу. После свадьбы я работала год официанткой, но позже стала помогать Джеймсу вести бизнес, занимаясь бумажными делами лесоповалочной фирмы. Я — дома, а он на участках. Сначала меня даже раздражала нарочитая приветливость, но потом я к ней привыкла, как и ко внешнему виду местных. Здесь в любое время года можно увидеть людей во вьетнамках. Это — национальная обувь на все случаи жизни. Идешь зимой по улице, а тебе на встречу — человек в пуховике и вьетнамках. Тинейджеры вообще могут выходить в пижамах и носках, без обуви".

Свадьба на побережье. Все расходы по организации церемонии полностью взял на себя жених. Фото: И. Воробьева

Семья: бизнес-вата и штраф за лампу

Семья Карпенко иммигрировала в Австралию по студенческой визе, когда их маленькой дочке Соломии исполнился год.

"Был январь. Прямо в аэропорту мы переоделись в шорты, а шубы оставили родителям, которые нас провожали, — вспоминает Ирина. — Перелет длился 28 часов. Дочь его перенесла стойко, но после очередной пересадки мы попали в компанию пяти младенцев. Взяв пример друг с друга, дети плакали все три часа до приземления. Забронировать здесь жилье, находясь в Украине, было невозможно. 10 дней мы жили в хостеле с пьющими и курящими травку подростками. После нам удалось переехать в квартиру без мебели и с голыми стенами. Повезло, что местные здесь часто обновляют интерьер, вынося старые вещи за калитку. Так мы нашли мебель и даже работающий компьютер. Переезжая в другой штат, мы все это продали".

Чтоб иметь стабильный доход, отец семейства Дмитрий купил аппарат для производства сладкой ваты.

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"В Мельбурне власти все помешаны на технике безопасности, и без лицензий, справок, сертификатов ты просто не имеешь права что-то делать, — сетует Дмитрий. — Мне повезло договориться продавать вату на территории рынка без всякой бюрократии за 80 долларов в сутки. В первый день торговли весь день шел ливень. Мне удавалось выручить почти 350 долларов за день. Здесь очень ценятся работы, которые у нас не в чести: сантехники и электрики. Даже чтобы вкрутить лампочку в собственной квартире, нужно особое разрешение. Если ты сделаешь это сам, а потом случится пожар — тебя оштрафуют. Местные мужчины даже не возят с собой в машине инструменты и, думаю, даже не держали их в руках".

Бизнес только по выходным. Фото: И. Карпенко

Кочевники: День королевы и скайп-диктант

Толчком к переезду для семьи Анжелы Романенко стало ограбление львовской квартиры. Собрав по чемодану уцелевших вещей, семья освоила жизнь диджитал-кочевников. Сначала перебралась в Черногорию, а 2015 году в Новую Зеландию на дипломную програму, которую советовали Kiwi Education.

"До этого момента у меня не было высшего образования, но был опыт работы программистом, — делится Анжела. — Со многими клиентами из СНГ мы сотрудничаем до сих пор. Благодаря интернету мы не привязаны к определенному месту, и у нас есть доход. Спустя время я стала скучать по киевской IT-тусовке. Поэтому периодически приезжаю на конференции за вдохновением. В Зеландии население маленькое — участники почти одни и те же. Из Украины в качестве сувениров привожу львовский кофе и шоколад".

Сын Анжелы пошел в первый класс уже в Окленде:

"Система образования очень отличается от нашей. Во-первых, поступить в школу можно, как только исполнится 5 лет. Ждать первого сентября не нужно. Во-вторых, здесь тематическое обучение. Например, целую четверть в школе будут изучать космос. Тогда на математике ученики будут делать рассчеты растояний между планетами, а на литературе читать о черных дырах. Благодаря школе сын стал разговаривать на английском за несколько месяцев. Его местные принимают за своего. Но дома мы говорим только по-русски, а бабушка по Skype пишет диктанты с внуком".

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"Жизнь в Новой Зеландии очень неспешная, как в любой развитой и теплой стране, — рассказывает Анжела. — Просыпаются тут рано: кофейни открыты уже к 6:00, а вот после 17:00 мало кого можно застать за работой. Китайские рестораны — исключение. Они ориентируются на приезжих и открывают двери с 16:00 до позднего вечера. В Зеландии очень развита культура барбекю. Во многих парках стоят мангалы газовые и на дровах. Поэтому ничего, кроме еды, приносить не нужно. В Рождество здесь +20 градусов, поэтому многие собираются в парке на пикник с остатками праздничного ужина. Кроме всего прочего, киви отмечают День рождения английской королевы и День трудящихся".











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АВТОРЫ: Олег Локтев , Ольга Карась Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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