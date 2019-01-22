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Украинские КрАЗы приняли участие в военном параде в Лаосе

Сегодня, 21:51

Во Вьентьяне по случаю 70-летия со дня образования Народной армии Лаоса прошел военный парад

Украинские КрАЗы приняли участие в военном параде в Лаосе Другие страны Во Вьентьяне по случаю 70-летия со дня образования Народной армии Лаоса прошел военный парад

Украина расширяет свое присутствие на региональном оборонном рынке стран Юго-Восточной Азии: новая украинская автотехника специального назначения производства ЧАО "АвтоКраЗ" (Кременчуг) была представлена на днях на военном параде в Лаосской Народно-Демократической Республике в составе стоящего на вооружении азиатского партнера артиллерийского вооружения.

Как сообщила пресс-служба ЧАО "АвтоКраз" на сайте предприятия, 20 января во Вьентьяне по случаю 70-летия со дня образования Народной армии Лаоса прошел военный парад, на котором были продемонстрированы образцы военной техники, среди которых бортовые КрАЗ-6322 в качестве тягача пушки М-46 калибра 130 мм с артиллерийским расчетом на борту.

Как уточняет пресс-служба, крупная партия полноприводных автомобилей была поставлена "АвтоКрАЗом" в Лаос в 2015 году.

"Заказчик выбрал именно эту модель автомобилей КрАЗ, так как для работы в сложных природно-климатических условиях этой страны нужна машина с качествами, которые КрАЗ-6322 имеет в полной мере. Это и высокая проходимость, и простота в обслуживании, эксплуатации и ремонте при исключительной надежности и прочности конструкции", – отмечается в сообщении.

По данным предприятия, в новых условиях в интересах заказчиков оборонного сектора "АвтоКрАЗ" освоил производство линейки новых автомобилей специального назначения, среди которых уже вызвавшие интерес на рынке бронированные "КрАЗ-Фиона" и "КрАЗ-Халк". Вместе с тем, украинским ОПК на базе платформы "КрАЗ" в новых условиях освоено производство средств ПВО, связи и РЭБ.

Сегодня "АвтоКрАЗ" успешно развивает долгосрочное сотрудничество в том числе, со странами Юго-Восточной Азии. В числе партнеров региона – Малайзия, Индонезия, Таиланд, Мьянма, Бангладеш.

Напомним, в Украине создадут новую тактическую бронемашину. Автомобиль может быть оснащен башней или удаленной оружейной станцией.

Ранее мы писали, что детище украинского АвтоКрАЗа — бронеавтомобиль "Спартан", — был замечен на дорогах общего пользования. Очевидцы сняли, как бронеавтомобиль с легкостью идет больше 100 км/ч. Также сообщалось, что "АвтоКрАЗ" показал свои новые автомобили. 

военная техника, парад, бронеавтомобиль, АвтоКрАЗ

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