Украинские туристы "застряли" в Египте: стала известна причина

Сегодня, 09:32

Рейс Киев – Шарм-эль-Шейх авиакомпании осуществил вынужденную посадку в аэропорту города Каир в связи с инцидентом, связанным с дракой пассажиров на борту

Туристы застряли в аэропорту. Фото: facebook.com/groups/govarta1
Туристы застряли в аэропорту. Фото: facebook.com/groups/govarta1

Рейс Киев – Шарм-эль-Шейх авиакомпании YanAir вынужденно сел в аэропорту города Каир и задержал вылет еще четырех самолетов с украинским туристами. Об этом сообщатся туроператор JoinUP.

"Рейс YE5015 Киев – Шарм-эль-Шейх авиакомпании YanAir от 8 ноября осуществил вынужденную посадку в аэропорту города Каир в связи с инцидентом, связанным с дракой пассажиров на борту. Об этом туроператору Join UP сообщила авиакомпания. В соответствии с авиационными нормами, экипаж не мог продолжить полет, так как закончилось его летное время. Туристов этого рейса авиакомпания расселила в отеле Cyrene Island 4 и предоставила питание на время ожидания", – говорится в сообщении.

Как отмечается, данная ситуация стала причиной задержек связанных рейсов по цепочке:

YE5021 02:00 (было) — BAY2091 Киев — Хургада 06:05 / 10:05

YE5214 07:00 (было) — BAY2094 Хургада — Львов 11:05 / 15:05

YE5213 12:00 (было) — BAY2093 Львов — Хургада 16:05 / 20:05

YE5022 17:00 (было) — BAY2092 Хургада — Киев 21:05 / 01:05.

Украинские туристы застряли в Египте из-за драки пассажиров на борту самолета.

Ранее сообщалось, что около 200 украинских туристов – клиентов Join Up вторые сутки не могут вылететь из египетского города Шарм-эль-Шейх

Как известно, в последнее время резко возросло количество случаев, в которых туристы не могут своевременно улететь из Украины на отдых или наоборот – вернуться домой. В конце июня украинский туристический рынок столкнулся с проблемой задержки рейсов в пиковый летний сезон. 

Во многом ситуации были похожи: пассажирам сообщали о переносе рейса на пару часов, позже – еще на несколько, а потом оставляли без информации о том, когда прибудет долгожданный самолет. В итоге люди часами сидели в аэропортах, ожидая вылета, а задержки перелетов тянулись от шести часов до трех суток, как это было в Тунисе.

В свою очередь Кабинет министров Украины в связи с недавними проблемами, возникшими на рынке туристических услуг, готовит ряд решений, которые будут способствовать устранению неприятных случаев нарушения или невыполнения условий договоров между туркомпаниями и потребителями их услуг.
Египет, аэропорт, туристы
Источник:

"Сегодня"

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